Huawei khẳng định tiếp tục phát triển và cung cấp sản phẩm 5G, hợp tác với các nhà mạng để xây dựng "thế giới thông minh, kết nối đầy đủ".

"5G là công nghệ quan trọng của thế giới. Chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư vào 5G, cũng như phối hợp với khách hàng và đối tác để biến tầm nhìn này thành hiện thực", Ryan Ding, Giám đốc nhóm Kinh doanh hạ tầng viễn thông Huawei, nói trong Hội nghị Nhóm Người dùng Huawei lần thứ 11 tại Ô Chấn, Chiết Giang (Trung Quốc) tuần này.

Ông Ryan Ding. Ảnh: Huawei.

Ông Ding cho biết Huawei vẫn đang cung cấp các giải pháp 5G tổng thể từ nguồn đến đích cho đối tác lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao. "An ninh mạng và quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu. Huawei sẽ đảm bảo an ninh cho mạng 5G của các đối tác nhà mạng bằng sản phẩm bảo mật và dịch vụ đáng tin cậy nhất hiện có", ông Ding cho biết.

Lời khẳng định của Huawei được đưa ra trong bối cảnh họ bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận vì "đe dọa an ninh quốc gia". Trước đó, công ty Trung Quốc cho biết vẫn kinh doanh tốt ở mảng viễn thông khi nhận 46 hợp đồng xây dựng mạng 5G từ 30 quốc gia cùng một trạm 5G khác. Một số chuyên gia đánh giá, việc tiếp tục có hàng chục đơn hàng từ nhiều nước cho thấy công nghệ 5G của Huawei vẫn được đánh giá cao.

Nhiều năm qua, Huawei bị Mỹ đưa vào tầm ngắm vì nghi ngờ sử dụng thiết bị viễn thông để do thám hoặc xâm phạm an ninh của Mỹ. Hãng cũng bị một số quốc gia như Australia, New Zealand từ chối cấp phép xây dựng mạng 5G. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự tin tưởng từ một số đối tác lớn, như hãng viễn thông MTS của Nga.

Bill Tang, người đứng đầu mảng Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu Huawei, cho biết hãng đã cung cấp 7,4 triệu đường truyền cáp quang (FTTx), xây dựng hơn 800 trung tâm dữ liệu đám mây, đảm bảo an toàn cho hơn 200 sự kiện lớn, duy trì hoạt động thông suốt của hơn 1.500 hệ thống viễn thông hoạt động trơn tru...

Bảo Lâm (theo Cnet)