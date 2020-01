Mỹ coi Huawei là mối hiểm họa an ninh quốc gia nên không giải quyết vấn đề này trong giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, Mỹ và Trung Quốc đã đàm phán về các vấn đề xung quanh Huawei, nhưng công ty Trung Quốc sẽ không được sử dụng như một quân cờ trong thỏa thuận thương mại được hai bên ký kết vào ngày 15/1.

Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến Huawei trong giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại. Ảnh: SCMP.

"Tôi không thể xem Huawei như một quân cờ", Mnuchin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC. "Các vấn đề an ninh quốc gia là mối quan tâm chính của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo mạng lưới chính phủ, kinh doanh, quân sự và mạng lưới của các đồng minh phải được bảo mật hoàn toàn".

Bình luận của ông Mnuchin đưa ra chỉ vài giờ trước khi các quan chức Mỹ thiết lập thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc. Giai đoạn thứ hai được cho là sẽ tập trung giải quyết các vấn đề an ninh mạng và công nghệ.

"Huawei không phải là một phần của cuộc đối thoại kinh tế, nhưng công ty này là một phần của cuộc đối thoại an ninh quốc gia đang diễn ra", Mnuchin nói thêm. "Hai vấn đề này sẽ được đàm phán riêng".

Mối lo ngại của Mỹ với Huawei đã leo thang trong năm vừa qua, khi chính quyền Trump đã đưa ra những chính sách hạn chế hoạt động của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc. Vào tháng 5/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ thực hiện giao dịch công nghệ với công ty có trụ sở ở Thâm Quyến.

Đến tháng 11/2019, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã xác định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia, cấm các nhà mạng sử dụng tiền trợ cấp của chính phủ để mua thiết bị viễn thông do hai công ty này sản xuất. Bên cạnh đó, Mỹ tích cực vận động các quốc gia đồng minh như Anh ngăn Huawei tham gia triển khai mạng 5G do nghi ngờ sản phẩm của công ty tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

Theo The Hill, mối lo ngại của Mỹ xuất phát từ luật tình báo Trung Quốc ban hành năm 2017, yêu cầu tất cả công ty có trụ sở tại đây phải hợp tác với cơ quan tình báo quốc gia.

Mnuchin cho biết, hai nước sẽ dàn xếp những vấn đề công nghệ khác không liên quan đến Huawei, gồm quyền sở hữu trí tuệ và an ninh mạng, bằng các thỏa thuận trong giai đoạn một hoặc hai của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Việt Anh (theo The Hill)