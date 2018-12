HTC 10 - bản HTC nâng cấp mạnh về phần cứng và tính năng

HTC 10 vẫn giữ thiết kế kim loại nguyên khối với kiểu dáng hiện đại hơn so với mẫu M9 của năm 2015. Máy có màn hình QHD 5,2 inch sử dụng tấm nền Super LCD 5 được khẳng định là sống động như màn hình AMOLED nhưng rẻ hơn nhiều.

Thiết kế

HTC 10 vẫn giữ thiết kế vỏ kim loại nguyên khối chắc chắn và đẹp mắt như từ thời One M7 nhưng cải tiến nhiều chi tiết giúp máy đẹp cũng như việc cầm sử dụng thuận tiện hơn. HTC 10 sử dụng vỏ kim loại nguyên khối kết hợp với kính thành một khối thống nhất và liền mạch hơn so với thế hệ trước, các chi tiết nhựa được loại bỏ chỉ còn 2 dải nhựa ăng-ten nhỏ ở mặt lưng.

Phần mặt lưng, HTC đã thêm vào đường viền vát xéo, kết với với độ cong của lưng giúp cầm máy chắc và dễ chịu hơn, bên cạnh đó, phần vát này cũng là điểm tựa ngón tay giúp sử dụng trong thời gian dài không bị mỏi. HTC sử dụng kỹ thuật hoàn thiện 2 tông màu giống như trên M9 cho vỏ ngoài với phần vỏ được làm nhám trong khi viền vát xéo đươc làm sáng bóng.

Cụm camera phía sau được đổi qua hình dạng tròn và lồi lên khá nhiều so với thế hệ trước, HTC vẫn sử dụng kính shaphire để bảo vệ cho camera của mình. Hệ thống đèn led kép có thêm cảm biến laser được đặt bên cạnh camera. Hai khay sim và thẻ nhớ được đặt hai bên giúp người dùng có thể thay sim hay thẻ nhớ thuận tiện hơn. HTC bố trí hai phím cứng ở cạnh phải trong đó phím nguồn được xẻ rãnh để dễ nhận biết ngay cả trong tối, tuy nhiên, việc này không cần thiết bởi HTC đã tích hợp tính năng mở máy và mở khoá và phím home cảm ứng ở mặt trước.

Mặt trước HTC 10 hài hoà hơn so với các thế hệ trước, do HTC mang các nút cơ bản của Android ra ngoài màn hình cùng với việc bỏ đi logo của hãng. Hệ thống loa BoomSound cũng được cải tiến và nâng tầm trên với tên gọi BoomSound HiFi. Hãng không bố trí hai loa kép ở mặt trước mà rời một loa xuống vị trí đế. HTC trang bị cổng kết nối USB Type C ở phía dưới còn giắc cắm tai nghe được đặt ở giữa đỉnh máy cho phép cắm tai nghe và bỏ túi quần thuận tiện hơn.

Xem thêm thiết kế HTC 10

Màn hình

HTC 10 vẫn sử dụng màn hình Super LCD nhưng kích thước được tăng lên 5,2 inch và độ phân giải đạt mức QHD ngang bằng với các smartphone cao cấp hiện nay.

Ưu điểm của màn hình trên HTC 10 là màu sắc trung thực, không quá rực rỡ và nịnh mắt. Hình ảnh hiển thị trong trẻo, độ tương phản và góc nhìn tốt. Bên cạnh đó, HTC cũng trang bị kính cong 2,5D Gorilla Glass 4 giúp đem lại trải nghiệm chạm, lướt tốt hơn. Chế độ cấu hình màu với mặc định là Vivid cũng giúp màn hình có độ bão hoà màu tối ưu, khi chuyển qua sRGB, màn hình hơi bị ám vàng nhẹ. Cả hai chế độ đều có thể điều chỉnh nhiệt độ màu theo ý thích của người sử dụng. Độ sáng cao giúp người dùng có thể sử dụng máy ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau từ trong nhà hay ngoài trời. Điểm chưa ưng ý ở smartphone mới của HTC là viền màn hình vẫn còn khá dày.

Tính năng

HTC 10 chạy Android M 6.0 với giao diện Sense 7, khá thân thiện và dễ sử dụng hơn những chiếc Android khác. Ngoài việc chỉ sử dụng các ứng dụng mặc định của Google từ trình duyệt Chrome, ứng dụng xem ảnh, video hay nghe nhạc, HTC cung cấp thêm ứng dụng Theme cho phép thay đổi các chủ để, tải thêm từ trên mạng. Người dùng cũng có thể tự thiết kế chủ đề riêng cho điện thoại của mình, sau đó chia sẻ với bạn bè hoặc đưa lên mạng cho người dùng khác.

Tính năng cập nhật thông tin BlinkFeed tích hợp thêm khả năng gợi ý các địa điểm ăn chơi, nhà hàng... hấp dẫn ở gần. Phím Home tích hợp vân tay của HTC 10 cho khả năng đọc nhạy không thua gì iPhone thế hệ mới nhất với khả năng nhận diện gần như tức thì khi người dùng chạm tay vào.

HTC trang bị USB Type C có hỗ trợ DisplayPort cho smartphone của mình nên người dùng có thể dễ dàng xuất hình ảnh ra TV. Ngoài ra, HTC 10 cũng hỗ trợ AirPlay, một tính năng vốn chỉ có trên các thiết bị của Apple.

Âm thanh được nâng cấp mạnh mẽ trên HTC 10, giúp sản phẩm có thể cạnh tranh tốt với các smartphone đầu bảng khác.

Xem thêm đánh giá âm thanh trên HTC 10

Camera

Không còn chạy theo số "chấm" như trên One M9, HTC quay trở lại với công nghệ ultrapixel trên camera sau nhưng nâng độ phân giải lên 12 megapixel, mức vừa đủ giống như nhiều smartphone cao cấp hiện nay. Các trang bị được hãng thông báo đều rất đáng giá, như ống kính độ mở f/1.8, khả năng lấy nét bằng laser, tốc độ lấy nét chỉ 0,2 giây, chống rung quang học và khả năng quay video 4K.

Ảnh chụp bởi HTC 10 đem đến tông màu rất riêng, khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt nhưng đo sáng đôi khi bị nhầm lẫn. Không chỉ máy ảnh chính, máy ảnh phụ của HTC 10 cũng có khả năng chụp ảnh mạnh mẽ với cảm biến 5 megapixel (kích thước mỗi pixel là 1,34um), OIS, khẩu độ f/1.8… Đặc biệt, tính năng UltraSelfie hứa hẹn sẽ biến flagship của HTC trở thành một trong những thiết bị “tự sướng” tốt nhất hiện nay.

Xem thêm đánh giá camera trên HTC 10

Ảnh chụp thử từ HTC 10:

Hiệu năng và pin

Phiên bản HTC 10 bán ra tại Việt Nam có cấu hình phần cứng với chip xử lý Snapdragon 820, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Trải nghiệm thực tế, HTC 10 xử lý nhanh và mượt mà từ các ứng dụng bình thường đến các game nặng như Asphalt 8 hay thậm chí khi chạy đa nhiệm. HTC 10 còn cho phép giảm độ phân giải màn hình xuống Full HD để tăng tốc độ ứng dụng cũng như độ mượt mà của hình ảnh và đồng thời giúp tiết kiệm pin hơn, nhưng máy nóng khá nhanh khi chạy đa nhiệm hay chơi game nặng.

Pin có dung lượng 3.000 mAh cao hơn thế hệ trước chỉ 160 mAh nhưng cho thời lượng sử dụng tốt hơn nhiều. Khi để màn hình sáng liên tục ở độ sáng 50%, máy có thể hoạt động được hơn 6 giờ đồng hồ, còn với việc sử dụng bình thường máy hoàn toàn thoải mái sử dụng trong một ngày với nhu cầu sử dụng cao, thường xuyên kết nối mạng. HTC cũng sở hữu chế độ kéo dài thời gian sử dụng pin, siêu tiết kiệm năng lượng khi ở mức dung lượng thấp và có hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0 mới nhất của Qualcomm.

Không thay đổi nhiều về thiết kế, nhưng HTC 10 là chiếc smartphone Android đáng mua hiện nay với những nâng cấp đáng giá về phần cứng như camera, âm thanh cũng như phần mềm.

HTC 10 không nổi trội về phần cứng so với các model cùng phân khúc nhưng có lợi thế về phần mềm cũng như tính năng.