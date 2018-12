Theo IBTimes, OurMine đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản Quora của CEO Alphabet Sundar Pichai và đăng lên đó đoạn nội dung "#OurMine We are just testing your security" (tạm dịch: #OurMine Chúng tôi chỉ đang thử nghiệm mức độ bảo mật tài khoản của bạn). Bởi Quora có liên kết với tài khoản Twitter nên dòng thông điệp đó cũng hiển thị trên mạng xã hội này. Tất nhiên, rất nhiều trong số hơn 508.000 người đang theo dõi ông thấy được tweet đó.

Chỉ ít phút sau khi được đăng tải, đoạn tweet đã bị xóa. Tuy vậy, nhiều người đã nhanh tay chụp màn hình và chia sẻ trên các mạng xã hội khác.

Dòng trạng thái chứng tỏ tài khoản của Sundar Pichai bị tấn công.

Trong tuyên bố với The Next Web, nhóm tin tặc OurMine (gồm 3 thành viên) cho biết, họ đã đột nhập vào được tài khoản Quora thông qua một lỗ hổng bảo mật "chưa từng được phát hiện" trên trang này. Tuy nhiên, nhóm từ chối tiết lộ cụ thể lỗ hổng, cũng như cách thức tấn công.

Pichai chỉ là nạn nhân mới nhất trong số những người nổi tiếng bị OurMine tấn công. Ngoài CEO Facebook Mark Zukerberg, nhóm này từng "ghé thăm" tài khoản của cựu CEO Twitter Dick Costolo và Ev Williams, tài khoản Twitter của CEO Spotify Daiel Ek, diễn viên David Guetta, Channing Tatum… Tuy nhiên, thay vì đánh cắp tài khoản cho những mục đích xấu, họ chỉ "nghịch" một chút, sau đó cảnh báo bảo mật cho "khổ chủ".

"OurMine đột nhập vào các tài khoản chỉ nhằm mục đích kiểm tra độ bảo mật và không bao giờ thay đổi mật khẩu của họ. Nhóm chỉ muốn cảnh báo cho người dùng rằng, nếu chúng tôi làm được thì kẻ xấu cũng làm được", đại diện OurMine nói.

Bảo Lâm