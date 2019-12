MỹHacker dùng loa tích hợp của camera an ninh để quấy rối, tự nhận là ông già Noel và khuyến khích bé gái 8 tuổi phá đồ đạc trong phòng.

CNN đưa tin, hacker đã tấn công hệ thống camera an ninh của Ring, reo rắc nỗi kinh hoàng cho một gia đình ở bang Mississippi. Qua loa tích hợp, chúng tự nhận là ông già Noel và khuyến khích bé Alyssa LeMay (8 tuổi) đập phá đồ đạc trong phòng.

Asley LeMay, mẹ của cô bé cho biết, đã lắp camera trong phòng để trông chừng con gái khi làm ca đêm. "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi triển khai hệ thống camera an ninh. Tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ an toàn", cô nói.

Vụ tấn công xảy ra chỉ bốn ngày sau khi LeMay lắp hệ thống. Lúc đó, cả cô và chồng đều đang ở nhà. "Tôi thậm chí không dám xem đến cuối video, đoạn bé hét lên ‘Mẹ ơi’ trước khi tôi chạy vào phòng", Asley LeMay nói thêm.

Hack camera an ninh Hacker tấn công camera an ninh, tự nhận là ông già Noel. Nguồn: 6abc Philadelphia.

Video an ninh cho thấy, bé Alyssa đang đứng một mình trong phòng và tỏ ra vô cùng lo lắng, trong khi bài hát Tiptoe through the Tulips (nhạc nền của bộ phim kinh dị Insidious) phát qua loa trên camera an ninh.

"Ai vậy", Alyssa hỏi.

"Tôi là bạn thân của cậu. Tôi là ông già Noel", giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên. "Tôi là ông già Noel. Cậu không muốn làm bạn thân của tôi à?"

Phản hồi trên CNN, Ring phủ nhận cuộc tấn công được thực hiện do sự cố rò rỉ dữ liệu hoặc vi phạm thỏa thuận với người dùng. Công ty cho rằng hacker đã lợi dụng mật khẩu yếu của gia đình.

Theo Ring, người dùng "thường sử dụng cùng tên và mật khẩu giống với các tài khoản đăng ký ở nơi khác". Thiết bị an ninh sẽ bị xâm phạm nếu thông tin đăng nhập rơi vào tay kẻ xấu.

"Để phòng ngừa, người dùng hệ thống an ninh của Ring nên kích hoạt tính năng xác thực hai bước trên tài khoản Ring", phát ngôn viên Ring khuyến cáo.

Asley LeMay cho biết gia đình chưa kích hoạt tính năng xác thực hai bước trên thiết bị.

Một sản phẩm camera an ninh tích hợp loa của Ring. Ảnh: ZD Net.

Mỹ bùng phát các vụ tấn công camera an ninh

Chỉ riêng trong tuần qua, đã có ít nhất ba vụ tấn công nhắm đến thiết bị an ninh của Ring. Vào sáng ngày 11/12, một người đàn ông ở bang Nebraska đã phát hoảng khi nghe thấy giọng nói lạ trò chuyện với con gái qua camera Ring lắp trong nhà bếp. Ông lập tức vô hiệu hóa thiết bị và báo cáo cho Ring về việc hệ thống đã bị bên thứ ba truy cập.

Cùng trong ngày 11/12, một người phụ nữ ở bang Atlanta đã bị đánh thức bởi giọng một người đàn ông lạ trong phòng ngủ. "Dậy đi! Tôi có thể thấy cô đang nằm trên giường", hacker nói.

Ngày 8/12, một cặp vợ chồng ở Florida cũng bị quấy rối qua camera Ring. Hacker liên tục đưa ra những lời bình luận phân biệt chủng tộc, đồng thời tiết lộ đã âm thầm theo dõi họ trong nhiều ngày.

Sau mỗi vụ tấn công, Ring đều bác bỏ cáo buộc liên quan đến sự cố rò rỉ dữ liệu. Công ty cho rằng người dùng đã sự dụng mật khẩu yếu hoặc bị đánh cắp thông tin đăng nhập.

CNN khuyến cáo, các gia đình sử dụng hệ thống camera an ninh nên thay đổi mật khẩu an toàn cao hơn, tránh sử dụng tên người thân hoặc ngày sinh nhật và kích hoạt tính năng xác thực hai bước nếu có.

Việt Anh (Theo CNN)