Google xoá gần 600 ứng dụng trên Play Store sau khi phát hiện chúng chứa quảng cáo “gây rối" hoặc vi phạm chính sách.

Quảng cáo "gây rối" được hiểu là những quảng cáo hiển thị tới người dùng theo cách mà không ai mong muốn, gây cản trở đến quá trình sử dụng thiết bị. Chẳng hạn, quảng cáo đột ngột xuất hiện khi người dùng đang cần gọi điện thoại, quảng cáo xuất hiện ở màn hình khoá cản trở việc mở máy, hay quảng cáo xuất hiện khi đang xem bản đồ...

Một dạng quảng cáo gây rối bị Google phát hiện và xoá.

Ngoài việc bị xoá khỏi kho ứng dụng trên Android, các ứng dụng vi phạm cũng sẽ bị tắt tính kiếm kiếm tiền từ nền tảng quảng cáo Google AdMob và Google Ad Manager.

Trong bài viết trên blog của công ty, Google cũng thừa nhận các nhà phát triển ứng dụng hiện nay ngày càng khéo léo trong việc che giấu và triển khai các quảng cáo dạng này, đồng thời cho biết công ty cũng đang phát triển các hệ thống máy học, trí tuệ nhân tạo để có thể phát hiện và hạn chế các ứng dụng nói trên.

Kho ứng dụng của Google vốn vẫn bị đánh giá là kém an toàn hơn so với Apple App Store, một phần nguyên nhân đến từ việc kiểm duyệt còn "dễ dãi". 600 ứng dụng bị xoá cũng chỉ là con số rất nhỏ so với 3 triệu ứng dụng đang tồn tại trên kho ứng dụng cho Android. Tuy nhiên, Google cho biết đây chỉ là bước đầu. Họ sẽ tiếp tục phát triển công nghệ, điều chỉnh lại các chính sách để đảm bảo hệ sinh thái an toàn, bảo vệ người dùng khỏi các hành vi xấu trục lợi.

Quý Văn