Aruba Instant On gồm 5 dòng sản phẩm phát Wifi từ trong nhà đến ngoài trời.

Được thiết kế cho nhu cầu chuyên biệt của doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải pháp Wifi của Aruba phục vụ từ nhà hàng ăn uống, quán café, khách sạn cho đến các trung tâm dịch vụ khách hàng và start up kinh doanh nhỏ lẻ.

Dòng sản phẩm phát Wifi mới của Aruba.

"Đơn giản hóa việc cài đặt, quản trị thiết bị cùng khả năng kết nối tốc độ cao, bảo mật vượt trội là những ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm này", đại diện hãng cho biết. "Với Aruba Instant On (AIO), doanh nghiệp sẽ được tối giản nhân lực IT, thậm chí không cần thiết và có thể được quản trị từ xa bởi những nhà quản lý không chuyên".

Tuy nhiên, công nghệ càng phát triển dẫn đến nhiều lỗ hổng về an ninh. Tại đây, các doanh nghiệp nhỏ lại thường vật lộn với nhu cầu cao hơn của người dùng về kết nối mạng an toàn, truy cập nhanh trong khi ngân sách đầu tư nguồn lực CNTT hạn chế. Dòng sản phẩm mới của Aruba kỳ vọng sẽ giải quyết tốt những thách thức trên.

Các dòng sản phẩm AIO của Aruba sở hữu chuẩn kết nối WiFi tốc độ cao và chuẩn AC thế hệ hai 802.11ac. AIO bao gồm một ứng dụng quản lí di động dễ thiết lập và quản lí từ xa. Khả năng bảo mật chuẩn WPA2 hoặc WPA3. Công nghệ Smart Mesh giúp dễ dàng mở rộng mạng tới các khu vực khó đi dây và tùy chọn lắp đặt treo tường hoặc để bàn linh động với môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Mô phỏng hoạt động thiết bị của Aruba.

Instant On cho môi trường trong nhà (indoor) bao gồm các dòng AP11, AP12, AP15 với hiệu suất và nhu cầu sử dụng lần lượt tăng dần. Các dòng sản phẩm này dành cho các cửa tiệm kinh doanh, các điểm dịch vụ lưu trú, giải trí, thư giãn, phòng khám, khách sạn và các nhu cầu về hiệu suất cao tại các start up về truyền thông.

Instant On cho không gian nhỏ riêng tư (Desk/Wall) như Phòng họp, phòng làm việc của lãnh đạo, phòng khách sạn... những khu vực cần thiết cần được tách biệt WiFi để đảm bảo tốc độ truy cập và bảo mật thì Aruba Instant On AP11D sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Giao diện hoạt động thiết bị của Aruba.

Instant On cho môi trường ngoài trời (Outdoor) là AP17, đây là dòng sở hữu sức bền mạnh mẽ nhất. Là thiết bị được lắp đặt ngoài trời nên độ bền là yếu tố được Aruba đặc biệt chú trọng. AP17 có thể chịu được nhiệt độ trong khoảng từ -40° C to +55° C (-40° F to +131°F) với độ ẩm 5% - 93%. Các thông số hiệu năng còn lại tương đương với AP11 và AP11D.

Instant On cho phép người dùng kết nối và quản lí đồng loạt các thiết bị bị khác nhau, dù là AP11, AP11D, AP12, AP15 hay AP17 với số lượng APs trong một mạng lưới lên đến 25APs. Tất cả sẽ được kiểm soát qua điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị thông minh khác.

"Là thương hiệu thuộc HPE về cung cấp các thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các thiết bị mạng của Aruba ra đời luôn góp phần khẳng định vị thế và tên tuổi của mình trên thị trường giải pháp mạng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới", hãng cho biết. "Sự ra đời của dòng Instant On lần nữa trở thành niềm tự hào của Aruba, giúp giải quyết tốt những khó khăn kinh doanh trong thời buổi hiện tại của các doanh nghiệp nhỏ, những cơ sở kinh doanh mới phát triển".

Tuấn Vũ