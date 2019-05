Những mẫu iPhone đã ra mắt nhiều năm như 6s, 6s Plus chỉ còn vài triệu đồng.

Sau đợt điều chỉnh giá của một loạt iPhone đời mới như XS, XS Max hay XR, nhiều mẫu iPhone thế hệ trước cũng biến động mạnh trên thị trường xách tay.

Sau nhiều năm xuất hiện, giá của iPhone 6s, 7, 7 Plus hay 8 đã xuống dưới 10 triệu đồng và ngang với các mẫu Android tầm trung, giá rẻ.

iPhone 6s và 6s Plus giờ thuộc nhóm smartphone giá thấp ở thị trường Việt Nam. Tại một số cửa hàng ở Hà Nội, iPhone 6s còn chưa tới 4 triệu đồng cho phiên bản 16 GB. Trong khi đó, iPhone 6s Plus cũng có mức khởi điểm chỉ gần 6 triệu đồng. So với đầu năm, giá bán của bộ đôi này đã giảm khoảng 500.000 đồng và đang là đối thủ của những mẫu smartphone Android giá rẻ Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Samsung.

Tuy nhiên, giảm mạnh nhất kể từ đầu năm là bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus. Theo nhiều cửa hàng, đây cũng là hai mẫu smartphone bán chạy nhất của Apple ở thị trường xách tay hiện giờ. iPhone 7 phiên bản bộ nhớ thấp nhất 32 GB giảm hơn 1 triệu đồng, xuống chỉ còn xấp xỉ 6 triệu đồng. Trong khi đó, model màn hình lớn hơn, 7 Plus, cũng có mức giảm khoảng 600.000 đến 800.000 đồng tuỳ vào màu và dung lượng, xuống còn hơn 8 triệu đồng cho bản 32 GB và khoảng 10 triệu đồng cho bản 128 GB.

iPhone 8 và 8 Plus cũng được điều chỉnh trên thị trường xách tay dù mới xuất hiện chưa đầy 2 năm. Trong đó, đáng chú ý là iPhone 8 đã xuống dưới 10 triệu đồng với loại máy qua sử dụng (hàng lướt 99%). Mức chênh lệch giữa hàng mới và cũ lên tới 5 triệu đồng.

Thị trường qua mùa cao điểm dịp năm mới, nguồn hàng về nhiều là nguyên nhân chính khiến giá bán iPhone đời cũ trên thị trường xách tay giảm mạnh, Mạnh Tuấn, chủ một hệ thống cửa hàng ở Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ. Hầu hết các mẫu iPhone đời cũ như 6s, 6s Plus hay 7, 7 Plus trên thị trường xách tay không còn là hàng mới 100% mà là máy đã qua sử dụng, vì thế, việc hạ giá là do nguồn cung cấp hàng từ nước ngoài chứ không phải do hãng hay nhà phân phối, ông Tuấn tiết lộ.

Tuấn Anh