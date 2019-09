Nhiều cửa hàng sáng nay đã niêm yết giá của bộ 3 iPhone 11, Pro, Pro Max ra mắt đêm qua tại Mỹ.

Mẫu iPhone cao cấp nhất được Apple giới thiệu đợt này là iPhone 11 Pro Max, được nhiều cửa hàng rao giá từ 33,9 triệu đồng cho bản 64GB; 37,9 triệu đồng cho bản 256GB và 43,9 triệu đồng cho bộ nhớ 512GB.

iPhone 11 Pro màn hình 5,8 inch sở hữu bộ nhớ 64/256/512GB có giá dự kiến lần lượt là 30,9/34,9/40,9 triệu đồng.

iPhone 11 có giá 21,9 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất - bộ nhớ 64GB, và 25,9 triệu đồng cho phiên bản cao nhất - bộ nhớ 256GB. Đây cũng là mẫu máy duy nhất được giới thiệu trong sự kiện lần này sở hữu bộ nhớ 128GB, giá tại Việt Nam từ 22,9 - 23,9 triệu đồng.

Giá iPhone 11 chính hãng, mã hàng VN/A, dự kiến về Việt Nam cuối tháng 10.

Mức giá như trên của bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max gần như tương đồng so với iPhone XS và XS Max chính hãng của năm ngoái. Sự khác biệt lớn nhất đến từ mẫu iPhone 11. Khi so với iPhone XR, iPhone 11 có giá dự kiến rẻ hơn 1 triệu đồng. Mức chênh lệch này cũng khá tương đồng với mức chênh lệch mà Apple công bố. Tại Mỹ, iPhone 11 có giá khởi điểm từ 699 USD, thấp hơn 50 USD so với mẫu iPhone XR năm ngoái.

Theo dự kiến, iPhone 11 và iPhone 11 Pro/Pro Max chính hãng sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm nay.

Trước đó, một số cửa hàng nhỏ lẻ cho biết sẽ nhập iPhone xách tay về ngay từ đợt mở bán đầu tiên của Apple vào ngày 20/9. Giá của chiếc iPhone 11 đầu tiên về Việt Nam được dự đoán có thể lên tới 100 triệu đồng.

Lưu Quý