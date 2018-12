Asus Zenfone Zoom đọ camera giấu mặt với Galaxy S7 edge

Sau hơn 2 ngày, đã có 2.049 lượt bình chọn cho các ảnh chụp thử từ Galaxy S7 edge và Zenfone Zoom (các thiết bị được giấu tên khi so sánh). Trong đó, Phone 1 đạt 31 % với 643 phiếu trong khi Phone 2 là 69% với 1.406 phiếu.

Kết quả: Phone 1 là Asus Zenfone Zoom còn Phone 2 là Galaxy S7 edge.

Các ảnh chụp thử đa phần đều cho thấy di động của Samsung chụp sáng hơn so với đối thủ nhưng có một số chi tiết cho cảm giác hơi thừa sáng. Ở các điều kiện chụp tối, S7 edge tỏ ra ưu thế khẩu độ lớn cho ảnh chụp thiếu sáng tốt hơn, ít nhiễu hơn. Ngoài ra, các bức hình chụp cận cảnh, ảnh chụp từ Galaxy S7 cũng cho phông nền mờ ảo hơn.

Trong khi đó, di động của Asus lại có ưu thế với độ tương phản cao, ảnh chụp ngoài trời vẫn rõ chi tiết và lên màu nền trời tốt. Màu sắc trên ảnh cũng được thể hiện tốt, không bị quá sáng. Một ưu điểm nổi bật của máy nhưng không thể hiện được trong bài so sánh là khả năng zoom quang học 3x hiếm có trên các mẫu di động. Zenfone Zoom có giá rẻ hơn so với Galaxy S7 edge khoảng 4 triệu đồng nhưng được đem so sánh bởi đây là model chuyên chụp ảnh của Asus.

Xem ảnh chụp thử từ Galaxy S7 edge và Zenfone Zoom

Zenfone Zoom là mẫu di động dòng Zenfone đầu tiên của Asus có giá bán trên 10 triệu đồng. Sản phẩm này hướng tới người dùng yêu thích chụp ảnh với ống kính zoom quang 3x độ mở f/2.7-4.8, hệ thống lấy nét bằng laser, cảm biến 13 megapixel, flash kép. Máy còn được tặng kèm đèn flash rời để chụp trong các điều kiện thiếu sáng.

Trong khi đó, Galaxy S7 edge được đánh giá là một trong số ít các smartphone chụp hình đẹp nhất hiện nay. Hãng không còn chạy theo cuộc đua "số chấm" khi để độ phân giải của S7 ở mức 12 megapixel. Samsung cũng tập trung hơn vào việc phát triển cảm biến giúp máy chụp tốt ở điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, công nghệ Dual Pixel kết hợp cùng độ mở ống kính tới f/1.7 cũng giúp sản phẩm tối ưu tốc độ chụp hình.

Tuấn Hưng