Galaxy Note 7 sẽ được Samsung giới thiệu vào ngày 2/8 tới, "kế nhiệm" thành công của mẫu Galaxy Note 5. Nhà sản xuất Hàn Quốc gần như chắc chắn bỏ qua tên gọi Note 6 để thống nhất cách đặt tên với dòng sản phẩm Galaxy S series.

iPhone 7 và Galaxy Note 7 là dòng sản phẩm rất được chờ đợi nửa cuối 2016.

Trong khi đó, Apple rục rịch ra iPhone 7 và có thể gồm ba phiên bản: iPhone 7 màn hình 4,7 inch, iPhone 7 Plus cỡ 5,5 inch và phablet iPhone 7 Pro với camera kép. Loạt thiết bị hứa hẹn làm sôi động thị trường di động cao cấp những tháng cuối năm 2016, dù tất cả thông tin cấu hình lúc này mới ở dạng tin đồn.

Thiết kế

"Nếu còn tốt thì chẳng cần thay đổi". Đó là câu "thần chú" của nhiều công ty khi có các sản phẩm thành công và nó được áp dụng với cả Samsung và Apple. Thông tin rò rỉ, Galaxy Note 7 sẽ sở hữu thiết kế tương tự Galaxy S7 edge với màn hình cong, khung kim loại và mặt sau bằng kính.

Apple cũng không có thay đổi đáng kể với iPhone 7. Vẫn là khung kim loại, vẫn các góc bo tròn, có khác chăng là dải ăng-ten bớt thô hơn và cụm camera đổi một chút nhưng tiếp tục lồi ra. Công ty công nghệ Mỹ thường đổi thiết kế hai năm một lần nhưng có thể tăng lên thành ba năm với iPhone 7. Bởi vậy, cũng có tin đồn cho rằng model mới được gọi là iPhone 6SE thay vì iPhone 7.

Hiệu năng

Cấu hình dự kiến của Galaxy Note 7.

Nếu như ngoại hình của cả Galaxy Note 7 và iPhone 7 đều không mang nhiều đột phá, thì cấu hình là điểm mà hai hãng cùng hướng tới. Phablet mới của Samsung dự kiến dùng chip Snapdragon 821 hoặc Exynos 8893 tùy từng thị trường. Trước đó, Galaxy S7 cũng xuất hiện sự phân chia như này và các thử nghiệm cho thấy bản Exynos cho hiệu năng cao và thời lượng pin nhỉnh hơn.

iPhone 7 được chờ đợi với bộ xử lý Apple A10. Chip của nhà sản xuất Mỹ được biết đến với hiệu năng tốt, dù không chạy đua về số lõi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Qualcomm và Samsung đều nỗ lực theo rất sát, bởi vậy sự khác biệt này có thể ngày càng mờ nhạt.

Giao diện

Trên Galaxy Note 7, Samsung sẽ làm mới giao diện TouchWiz bằng Grace UX. Giao diện này được thiết kế lại theo hướng đơn giản, đồng nhất kích thước icon, biểu tượng và thanh thông báo trạng thái mới. Sự tiện dụng khi có nhiều phím tắt tiếp tục là điểm cộng với những người sẽ người dùng Galaxy Note 7.

Về iPhone 7, máy chạy iOS 10 với giao diện được cải tiến đáng kể trong vài năm trở lại đây. Các biểu tượng không nhiều thay đổi mà thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị: bỏ thao tác trượt để mở khóa, đưa widgets ra màn hình chủ, vuốt sang phải để vào camera.

Camera

iPhone 7 với phần cứng dự kiến.

Hai "ông lớn" Samsung và Apple dường như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đua số "chấm". Người dùng dần hiểu rằng số megapixel không quyết định rằng chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp hay xấu. Các tin đồn cho rằng Galaxy Note 7 và iPhone 7 đều cùng sở hữu cảm biến 12 megapixel.

Một vài năm gần đây, Apple không còn là "ông vua" trong làng ảnh di động. Công ty đến từ Mỹ trung thành sử dụng công nghệ lấy nét truyền thống, tốc độ chậm. Trong khi đó, Samsung với Dual Pixel giúp điện thoại nhanh chóng bắt được khoảnh khắc và khởi động máy ảnh cũng siêu nhanh.

Ẩn số chờ đợi trong năm 2016 là camera kép, mà tin đồn cho rằng sẽ xuất hiện trên iPhone 7 Pro. Với nhiều hơn một cảm biến, smartphone của Apple được chờ đợi cho khả năng ghi hình ấn tượng hơn, đặc biệt trong việc kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Pin và sạc

Thông tin rò rỉ cho biết, Galaxy Note 7 có thể sở hữu viên pin 3.500 mAh. Trong khi đó, iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ có thông số không khác nhiều so với model "tiền nhiệm", dung lượng vào khoảng 1.715 mAh của iPhone 6s và 2.750 mAh như iPhone 6s Plus.

Với trang bị trên, cả iPhone 7 và Galaxy Note 7 đều có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trọn vẹn một ngày. Sự khác biệt lúc này đến từ khả năng sạc pin.

Galaxy Note 7 sẽ có pin 3.500 mAh

Di động của Samsung gần như chắc chắn sẽ trang bị tính năng sạc nhanh. Galaxy S7 mất 1 giờ 15 phút để nạp viên pin từ 0% lên 100% và mất khoảng 30 phút để sạc được trên 70%. Trong khi đó, sạc nhanh vẫn còn là ẩn số với iPhone 7 và hầu như không có tin đồn nào đề cập đến tính năng này. Chỉ biết rằng dù có dung lượng thấp hơn nhưng iPhone 6s mất 2 giờ để nạp đầy pin.

Tính năng nâng cao

Vài năm trở lại đây, Samsung được biết đến là nhà sản xuất đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới trên smartphone. Galaxy Note 7 có thể là mẫu Android đầu tiên tích hợp mở khóa bằng võng mạc. Trong video rò rỉ, người dùng chỉ mất vài giây nhìn vào mặt trước thiết bị là đã hoàn thành việc xác thực.

Ưu điểm của mở khóa bằng mống mắt là tính bảo mật cao hơn so với vân tay. Song hạn chế cũng khá nhiều: hoạt động kém trong điều kiện thiếu sáng, không thích hợp với người đeo kính, khoảng cách nhận diện phải đủ gần. Dù thế, đây vẫn được coi là giải pháp khá thú vị bên cạnh máy quét vân tay.

Lộ video mở khóa bằng mống mắt trên Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 có thể là smartphone cao cấp đầu tiên của Samsung dùng cổng USB-C để sạc và đồng bộ. Nhờ thiết kế đối xứng hai mặt, người dùng có thể cắm cáp dễ dàng mà không phải đảo đầu như microUSB.

Giá bán và ngày phát hành

Samsung đang gấp rút để công bố sớm Galaxy Note 7. Theo thư mời mà hãng gửi đi, sự kiện trình làng phablet mới sẽ được tổ chức ngày 2/8 tại New York (Mỹ) và cùng lúc sẽ cho đặt hàng. Trong khi đó, iPhone dự kiến ra mắt và bán trong tháng 9, muộn hơn khoảng một tháng so với sản phẩm của Samsung.

Phablet cao cấp của nhà sản xuất Hàn Quốc có thể lên kệ với giá tầm 800 USD. Trong khi đó, iPhone 7 giá từ 650 USD và iPhone 7 Plus là 750 USD, phiên bản bộ nhớ trong lớn hơn sẽ cộng thêm 100 USD.

Galaxy Note 7 có giá dự kiến từ 19 triệu đồng, bán giữa tháng 8

Bảo Anh