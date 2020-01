Galaxy Note 10 Lite có giá 14 triệu đồng

Nếu so với đàn anh Note 10 và Note 10+, Note 10 Lite vẫn có camera góc siêu rộng và tele để chụp ảnh chân dung nhưng không còn hỗ trợ quay video độ phân giải 4K. Bên cạnh đó, tính năng quay phim siêu chống rung nổi bật trên Note 10 cũng không còn. Nhưng nếu so với dòng Galaxy A, chế độ chụp ảnh trên Note 10 Lite nhiều tính năng và cho phép can thiệp vào nhiều thông số chụp hơn.