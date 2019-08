FPT tham gia ASEAN Digital Skills Vision 2020, chương trình có mục tiêu đào tạo 20 triệu nhân lực số trong khu vực.

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sáng 16/8 ở Hà Nội, Tầm nhìn kỹ năng số ASEAN 2020 (ASEAN Digital Skills Vision 2020) cho biết 16 tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình là Google, Grab, Lazada, Microsoft, Netflix, BigPay, Certiport, Cisco, General Assembly, Golden Gate Ventures, Plan International, Sea, ThyssenKrupp, Tokopedia và hai doanh nghiệp Việt là FPT và VNG.

Trước nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhằm đối mặt với những thay đổi công nghệ, chương trình ASEAN Digital Skills Vision 2020 ra đời tháng 11/2018 tại Bangkok (Thái Lan) với mục tiêu đào tạo 20 triệu nhân lực có kỹ năng số trong khu vực. Sau 8 tháng, chương trình đã đào tạo được gần 9 triệu nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cung cấp hơn 30.000 cơ hội thực tập.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Chia sẻ tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Công nghệ sẽ thay đổi rất nhanh, nhưng con người không như vậy. Đây chính là thách thức lớn nhất của chúng ta. Việc cần làm là thay đổi con người, để làm sao bắt kịp với xu thế, không chỉ là đào tạo về công nghệ mà còn đào tạo về kỹ năng mềm. Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là cuộc cách mạng về tư duy".

Trong khi đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, khẳng định tập đoàn sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số với ba hành động cụ thể. Thứ nhất là mở các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số, giúp giảm 30-50% thời gian triển khai dự án chuyển đổi số của tổ chức/doanh nghiệp. Thứ hai là sẽ chuyển giao phương pháp luận Digital Kaizen để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đơn giản, không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn. Thứ ba là cam kết đào tạo 50.000 chuyên gia chuyển đổi số cho Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, tại phiên thảo luận của WEF.

"Chúng tôi sẽ đào tạo họ các công nghệ mới như AI, Blockchain...theo cách học truyền thống tại Đại học FPT hay đào tạo online tại Đại học trực tuyến FUNiX. Chúng tôi cũng đang xây dựng trung tâm đào tạo AI tại Quy Nhơn và tin, tất cả những gì chúng tôi cam kết và triển khai sẽ không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà sẽ là cả khu vực Đông Nam Á", ông Bình nhấn mạnh.

Đại diện của VNG cũng khẳng định rất tập trung vào việc đào tạo kỹ năng cho thực tập sinh. Thông qua mối quan hệ với hơn 30 trường đại học, mỗi năm công ty tuyển dụng khoảng 200-400 thực tập sinh cho chương trình Fresher Program.

Diễn đàn cũng công bố nghiên cứu mang tên ASEAN Youth: Technology, skills and the future of work (Thanh niên Đông Nam Á: Công nghệ, kỹ năng và công việc tương lai), trong đó khảo sát 56.000 công dân ASEAN trong độ tuổi 15-35. 5,7% những người được hỏi cho biết đã mất việc do kỹ năng không còn phù hợp hoặc bị thay thế bởi công nghệ. 52% khẳng định sẽ phải cập nhật liên tục các kỹ năng trong suốt cả cuộc đời.

Châu An