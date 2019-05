Một người hâm mộ đã xăm mã QR của video bóng đá yêu thích lên da nhưng người dùng Internet đã báo cáo video khiến đường link không hoạt động.

Hôm 11/4, tài khoản Twitter @Marathonbet chia sẻ video về một người hâm mộ của đội bóng Atletico River Plate, câu lạc bộ thi đấu trong giải vô địch quốc gia Argentina.Người đàn ông này đã xăm mã QR khá lớn trên bắp chân, với đường link sau khi quét bằng điện thoại sẽ dẫn về một video trên YouTube.

Nội dung của video là tổng hợp những bàn thắng của Atletico River Plate vào lưới Boca Juniors trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ Copa Libertadores, hồi tháng 12 năm ngoái.

Video này ngay lập tức được lan truyền trên mạng Internet, với gần ba triệu lượt xem.

Fan bóng nhận 'kết đắng' vì xăm mã QR video trên YouTube

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với hành động của fan bóng đá này. Nhiều người đã báo cáo lên YouTube việc video tổng hợp các bàn thắng kia đã vi phạm bản quyền.

"Bất cứ ai tải lên video đó nên xóa nó. Bởi tôi sẽ đi gửi báo cáo về việc vi phạm bản quyền", một người hâm mộ đội bóng Manchester United đã chia sẻ video trên Twitter và khuyến khích những người khác làm điều tương tự. Video này sau đó đã không thể truy cập được. Đại diện YouTube cho biết người đăng video đã chuyển nó về chế độ xem riêng tư.

Sau khi được hoàn thiện bằng đồ họa, mã QR gần như không thể thay đổi được. Do đó khi quét mã QR hiện nay, fan bóng đá nói trên chỉ nhận được dòng chữ thông báo "Video này không sẵn có" (This video is unavailable). Việc duy nhất người đàn ông này có thể làm là sử dụng một số dịch vụ để chuyển hướng liên kết trong mã QR.

Trên mạng xã hội, nhiều người đùa cợt về sự ngây thơ của fan Atletico River Plate, trong khi không ít người lại chỉ trích những người đã khiến video kia biến mất. Tuy nhiên, hầu hết đều lên tiếng nhắc nhở nhau nên suy nghĩ kỹ trước khi có ý định xăm mã QR hay bất kỳ hình nào lên người.

Bảo Nam (theo Gizmodo)