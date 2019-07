Các dịch vụ thuộc mạng xã hội Facebook không thể hoạt động, hoặc truy cập chậm ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo Independent, Facebook và các ứng dụng thuộc của mạng xã hội này, gồm Messenger, Instagram và WhatsApp, đã gặp các vấn đề về truy cập, nhưng tùy khu vực, chỉ có một số tính năng nhất định bị ảnh hưởng.

Châu Âu là khu vực nhiều người không truy cập được Facebook nhất.

Cụ thể, người dùng Facebook phàn nàn không thể đăng ảnh lên trang, hoặc đã chia sẻ lên được nhưng ảnh không hiển thị dù các thông tin mô tả vẫn xuất hiện. Trong khi đó, người dùng Instagram không thể tải ảnh lên, còn WhatsApp không hiển thị cả ảnh, video lẫn tin nhắn.

Trên trang DownDetector, hàng nghìn người cho biết các dịch vụ của Facebook khó truy cập bắt đầu từ khoảng 21h ngày 3/7, diễn ra chủ yếu tại châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, Malaysia...

Tại Việt Nam, một số người dùng Facebook cũng cho biết, hình ảnh mà họ đăng tải không xuất hiện trên trang hoặc bị lỗi. Một số khác nói ảnh không hiển thị hoặc không gửi được qua Messenger.

Facebook chưa thông báo nguyên nhân sự cố.

Lần gần nhất Facebook bị "sập" là vào tháng 3 năm nay, được đánh giá là kéo dài nhất và trên diện rộng nhất.

Trong năm 2018, Facebook gặp không ít sự cố, như giữa tháng 11 khi nhiều người không thể vào tài khoản của mình. Website hiển thị thông báo "Sorry, something went wrong" trên cả Messenger, WhatsApp và Instagram. Tháng 9/2018, hàng chục triệu tài khoản Facebook tự thoát và phải đăng nhập lại. Đại diện mạng xã hội này sau đó cho biết một cuộc tấn công tinh vi vào mạng xã hội đã diễn ra và phải đăng xuất gần 90 triệu tài khoản. Cuối tháng 2 năm ngoái, Facebook và cả Instagram đều không thể truy cập và tình trạng này kéo dài tới 30 phút.

Bảo Lâm