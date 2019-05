Việc chọn thiết bị làm mát phù hợp với không gian phòng sẽ giúp tiết kiệm điện mùa nắng nóng.

Công suất thiết bị phù hợp với không gian phòng

Đối với điều hòa, việc lựa chọn công suất phù hợp với không gian sẽ giúp thiết bị hoạt động tối ưu và tránh lãng phí. Nếu sử dụng máy có công suất lớn, năng lượng tiêu hao sẽ nhiều hơn, từ đó gây tốn điện. Ngược lại, công suất yếu đồng nghĩa với khả năng làm mát không hiệu quả.

Tùy theo không gian phòng để chọn thiết bị phù hợp. Ảnh: Microf.

Trong khi đó, đối với các loại quạt, việc lựa chọn có thể linh động hơn. Với không gian hẹp, người dùng nên sử dụng quạt nhỏ, công suất thấp hoặc tốt nhất là quạt treo tường hoặc quạt trần. Lưu ý rằng trong phòng có diện tích nhỏ, khả năng làm mát của quạt điều hòa có thể nhanh hơn điều hòa thông thường do khả năng đẩy mạnh quá trình lưu thông không khí, cung cấp hơi ẩm... Cơ chế của quạt điều hòa dùng hơi nước để làm mát nên có tác dụng giữ ẩm, không gây tình trạng khô da và khó chịu như khi dùng điều hòa. Còn với không gian lớn, tùy diện tích, người dùng có thể chọn công suất quạt cao hơn, cũng như thêm chức năng phun sương, hơi nước.

Bên cạnh đó, tùy theo không gian phòng mà bạn có thể để bố trí từng loại thiết bị phù hợp. Chẳng hạn với phòng nhỏ, phòng ngủ, nên đặt điều hòa, phòng bếp nên đặt quạt, trong khi phòng khách cần kết hợp điều hòa và quạt để không gian thoáng đãng, tận dụng nguồn không khí tự nhiên nhiều hơn, đồng thời cũng giúp giữ độ bền thiết bị do chúng không phải làm việc vượt công suất, cũng như năng lượng tiêu thụ thấp hơn.

Chọn sản phẩm tiết kiệm điện

Tính năng chính của điều hòa là làm mát, điều hòa không khí. Tuy nhiên, mỗi loại máy thường có những chức năng khác đi kèm nhau như tiết kiệm điện, lọc không khí, khử mùi, khử vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe... Một số chuyên gia cho rằng, nên chọn điều hòa Inverter thì sẽ hiệu quả và tốn ít năng lượng.

So với điều hòa, quạt điều hòa, quạt phun sương cũng như các loại quạt làm mát cơ bản có giá thành rẻ hơn. Hệ thống làm mát của chúng có cấu tạo khá đơn giản, do đó điện năng tiêu tốn không quá nhiều, chỉ khoảng 1/7 đến 1/10 so với điều hòa nhiệt độ. Theo tính toán, một chiếc máy lạnh bình thường có công suất một giờ khoảng 1 KW điện, trong khi công suất quạt thông thường trên thị trường là 50-120W. Do vậy, thay vì sử dụng điều hòa, với không gian phòng hạn chế, người dùng nên thay thế bằng quạt điều hòa, quạt làm lạnh bằng hơi nước để tiết kiệm điện hơn.

Bên cạnh đó, người dùng nên lựa chọn sản phẩm làm mát nói chung dựa theo nhãn năng lượng. Nhãn càng nhiều sao (tối đa 5 sao) chứng tỏ thiết bị đạt hiệu suất năng lượng tốt hơn, giúp tiết kiệm điện hiệu quả hơn và ngược lại.

Hướng lắp, đặt

Nếu lắp điều hòa tại vị trí nhiều nguồn nhiệt, gần dàn nóng, dễ bị mặt trời chiếu vào, máy phải hoạt động nhiều hơn, từ đó tốn điện hơn. Riêng dàn nóng không nên lắp đặt ở nơi có nguồn nhiệt, hơi nước, khói thải, hoá chất... để tránh sự cố gây hư hại.

Hướng lắp đặt quyết định khả năng làm mát của điều hòa, quạt. Ảnh: Lumacomfort.

Với quạt, do tính di động cao hơn, người dùng có thể thay đổi vị trí của chúng nhưng vẫn cần được đặt đúng nơi để đảm bảo làn gió từ quạt trải đều khắp phòng. Tương tự điều hòa, người dùng không nên đặt quạt ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt, ánh nắng trực tiếp vì ngoài việc không làm mát như mong đợi, nó còn khiến độ bền thiết bị giảm xuống, gây hao tổn năng lượng nhiều hơn.

Chọn chế độ phù hợp

Nếu thời tiết nóng vào ban ngày, mát vào ban đêm, người dùng có thể tắt các thiết bị làm mát, kết hợp với quạt hoặc chỉ bật quạt, đồng thời mở cửa sổ để khí mát tràn vào phòng trước khi đi ngủ. Sau khi thức dậy, cần đóng tất cả cửa sổ, che rèm ngăn khí nóng. Khi sử dụng, gia chủ có thể điều chỉnh nhiệt độ sao cho mức chênh lệch trong phòng và ngoài trời ở mức nhỏ nhất nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.

Hiện nay, hầu hết điều hòa đều có chế độ trừ ẩm Dry (biểu tượng hình giọt nước). Chế độ này tiêu thụ ít điện năng hơn do có khả năng hút hơi ẩm khỏi phòng, làm không khí khô ráo, không oi bức. Bạn nên sử dụng nó nếu môi trường có độ ẩm trên 60% hoặc dùng chế độ Cool nếu độ ẩm dưới 50%.

Trong khi đó, các loại quạt mới hiện nay đã được tích hợp nhiều công nghệ thông minh như cài đặt tăng/giảm tốc độ chạy, cũng như các tính năng điều chỉnh hơi nước, độ ẩm... và người dùng cần tận dụng tối đa sức mạnh của chúng. Chẳng hạn bạn có thể cài đặt để sau khi đi ngủ khoảng một giờ, khi thời tiết lạnh hơn một chút, quạt sẽ tự điều chỉnh tự động giảm nhẹ gió. Điều này không chỉ giúp chủ nhân tránh bị lạnh mà còn đỡ tốn điện hơn.

Nếu quạt không tích hợp các tính năng thông minh, có thể chọn tốc độ vừa phải, bật chế độ quay thay vì đứng yên một chỗ để giúp luồng gió trải khắp phòng.

Bật/tắt hợp lý

Nhiều người sử dụng điều hòa có thói quen đặt nhiệt độ thấp (khoảng 16 - 20 độ C) với mong muốn phòng mát nhanh. Nhưng theo Spruce, đây là cách làm sai và cực kỳ tốn điện, do máy phải tăng tốc độ hoạt động và ngốn nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, nhiệt độ này cũng không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, mức 24 - 28 độ C là khoảng nhiệt độ thích hợp để cơ thể không cảm thấy quá nóng hay quá lạnh.

Có thể mở cửa để sử dụng gió tự nhiên. Ảnh: Spruce.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng khi phòng đã đủ độ lạnh, nên tắt các thiết bị làm mát đi cho đến khi cảm thấy nóng thì bật lại là sẽ tiết kiệm điện. Tuy nhiên, suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, bởi việc bật/tắt liên tục khiến tiêu tốn nhiều điện hơn do động cơ phải khởi động lại liên tục. Không chỉ tốn điện, nó còn khiến tuổi thọ thiết bị giảm.

Ngoài ra, người dùng nên tạo thói quen tắt thiết bị làm mát khi ra ngoài hoặc hẹn giờ tắt nếu hay quên (đối với các sản phẩm có tính năng này). Riêng máy lạnh nên tắt trước khoảng 30 phút - thời gian đủ để cảm thấy thoải mái do nhiệt độ giảm chậm.

Bảo Lâm tổng hợp