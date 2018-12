Sau khi kích hoạt trợ lý giọng nói Google Voice bằng cách nói OK Google hoặc nhấn vào biểu tượng microphone trên thanh tìm kiếm, người sử dụng có thể ra lệnh như "Lumos" hay "Silencio".

Đọc Lumos để chuyển điện thoại thành đèn pin.

"Lumos" là thần chú thắp sáng đũa thần trong thế giới phù thủy. Khi đọc lệnh này, đèn pin trên điện thoại sẽ được kích hoạt. Ngược lại, khi nói "Nox", đèn sẽ tắt đi. Trong khi đó, nếu dùng "Silencio" - bùa nín thinh trong loạt truyện Harry Potter - thì điện thoại của người dùng sẽ chuyển sang chế độ yên lặng.

Tính năng mới này được đưa ra nhằm chào đón bộ phim Fantastic Beasts and Where to Find Them, công chiếu trong tháng 11/2016.

Quang cảnh New York thời xưa trên Google Maps.

Bên cạnh đó, khi nhập từ khóa Fantastic Beasts vào bản đồ Google Maps và mở tính năng Street View, người xem sẽ thấy quang cảnh New York năm 1926.

