Nhóm máy in laser imageCLASS vừa được Canon cho ra mắt hướng đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu in ấn tài liệu linh hoạt. Dưới đây là những ưu điểm của dòng máy này.

Tiết kiệm giấy và mực in

Thông thường với một số loại máy in văn phòng cơ bản, để in 2 mặt người dùng phải đứng tại máy và lật giở từng trang một cách thủ công. Điều này vừa tốn thời gian vừa dễ xảy ra sai sót trong quá trình lật trang.

Máy in laser imageCLASS của Canon có khả năng in đảo mặt, giúp người dùng không cần phải thao tác bằng tay. Máy in sẽ thực hiện toàn bộ công việc này chỉ bằng thao tác tùy chỉnh tự động rất đơn giản.

Ngoài ra, phần mềm quản lý trong một số dòng imageCLASS còn cho phép theo dõi việc sử dụng máy in trong doanh nghiệp, trao đổi, phân loại tài liệu, bảo mật trong quá trình in ấn (Secure Print) để tối ưu hóa chi phí, hiệu quả sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ phần mềm Departmern ID tích hợp trên các dòng máy đa năng MF621Cn, MF628Cw và MF729Cx cho phép người quản trị cấp quyền sử dụng cho nhân viên cần in ấn bằng ID và mã PIN, đặt mức giới hạn và theo dõi số lượng trang in của người dùng.

Tiết kiệm điện năng

Công nghệ sấy theo nhu cầu (On-Demand Fixing Technology) độc quyền của Canon sẽ làm nóng chỉ vùng tiếp xúc của lô sấy với mặt giấy, thay vì làm nóng toàn bộ lô sấy như lúc trước. Điều này sẽ làm giảm lượng điện năng tiêu thụ đồng thời tăng tối đa tốc độ in ấn của máy. Vì vậy thời gian in bản đầu tiên và tốc độ in liên tục từ chế độ nghỉ của máy tăng lên rõ rệt.

Máy in LBP151dw đạt tốc độ in 27 trang một phút.

Canon đã đặt thêm chế độ Sleep Mode sẽ tự động tắt máy sau thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm điện năng, tối ưu hóa chi phí sử dụng của người dùng máy.

Tiết kiệm thời gian sử dụng

Bên cạnh kết nối USB và mạng LAN có dây Ethernet, dòng máy in mới của Canon còn bổ sung khả năng kết nối mạng LAN bằng Wi-Fi, kết nối với các thiết bị di động, kết nối giao tiếp tầm gần NFC và kết nối từ xa thông qua Remote UI truy cập vào IP mạng của máy in.

Các ứng dụng trên nền tảng di động của iOS và Android cũng phát triển theo để hỗ trợ khả năng kết nối này. Dòng máy đơn năng LBP251dw, LBP253x và đa năng MF628Cw, MF729Cx còn hỗ trợ thêm Direct Connection, cho phép thiết bị di động vẫn có thể truy cập và phát lệnh in với máy in kể cả trong điều kiện không có mạng Internet, thông qua kết nối nội bộ do chính máy in tự phát ra. Do đó người dùng có thể kết nối với máy in nhanh chóng mà không cần công cụ hay thiết bị thứ 3 hỗ trợ.

Máy in LBP6230dn với kích thước nhỏ gọn nhất trong dòng máy in laser imageCLASS.

Tiết kiệm không gian văn phòng

Loạt máy in của Canon có kích thước nhỏ gọn nhưng sở hữu nhiều tính năng mới nổi trội và chuyên nghiệp. Kích thước lớn nhất của máy in đen trắng đơn chức năng dùng cho văn phòng vừa và nhỏ là 403 x 377 x 317mm và lớn nhất của máy in màu đa chức năng là 430 x 484 x 479mm, chưa đến 1/3 chiều dài bàn làm việc thông thường.

Minh Trí