Smartwatch tiếp theo của Samsung vẫn sử dụng thiết kế đồng hồ mặt tròn, không có vòng xoay điều khiển.

Ảnh rò rỉ được chia sẻ bởi SamMobile và nguồn tin nói rằng Watch Active 2 sẽ gồm phiên bản 40mm và 44mm để người dùng lựa chọn tương ứng với kích thước cổ tay. Đồng hồ có khung kim loại giống thế hệ hiện nay nhưng được điều chỉnh nhỏ về thiết kế, chẳng hạn nút home mới hình viên thuốc.

Thiết bị được cho là Samsung Galaxy Watch Active 2.

Smatwatch mới của Samsung cũng chia làm bản LTE và bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi, dung lượng pin lần lượt là 340 mAh và 237 mAh. Về phần mềm, Watch Active 2 sẽ chạy Tizen OS do Samsung phát triển với giao diện One UI 1.5 cải tiến, trong khi Watch Active hiện tại là One UI 1.0.

Samsung có thể giới thiệu đồng hồ mới tại Unpacked 2019 cùng với sự xuất hiện của Galaxy Note 10. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 7/8 tại Trung tâm Barclays ở quận Brooklyn, New York (Mỹ).

Thế hệ Galaxy Watch Active hiện nay được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 5,1 triệu đồng. Gần đây, nhiều điểm kinh doanh đã tung các chương trình khuyến mại, thậm chí giảm giá tới 1,5 triệu đồng cho sản phẩm này. Đây có thể là động thái "xả hàng" trước khi model mới được tung ra.

Bảo Anh (theo SamMobile)