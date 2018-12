Đối thủ đáng gờm của iPhone 7 và 7 Plus

Sony Xperia XZ và Sony X Compact

Bộ đôi vừa trình làng tại triển lãm IFA 2016 và sẽ lên kệ ở Việt Nam trong tháng 9, thời điểm gần với iPhone 7. Xperia XZ là model có màn hình to hơn, 5,2 inch Full HD, và cấu hình mạnh hơn với chip Snapdragon 820 và RAM 3GB. Tuy nhiên, màn hình và kích thước lại gọn hơn khá nhiều so với 7 Plus. Còn Xperia X Compact tương đương với iPhone 7 khi chỉ được trang bị màn hình HD 720p 4,6 inch.

Cả hai mẫu Xperia mới đều được Sony trang bị khả năng chống nước, camera 23 megapixel đời mới tích hợp nhiều công nghệ bổ trợ như lấy nét lai với cảm biến laser.