HTC One Me vừa về Việt Nam với mức giá 6,49 triệu đồng, là một trong những smartphone nổi bật trong phân khúc tầm trung. Dưới đây là những điểm nhấn của mẫu điện thoại thông minh mới từ HTC.

Thiết kế

HTC One Me được sáng tạo dựa trên những tiêu chuẩn thiết kế hiện đại của HTC, mang lại sự sang trọng và hoàn hảo trong từng chi tiết dù bằng bất kỳ chất liệu nào. Phần thân máy chế tác từ Polycarbonate chất lượng cao, trọng lượng nhẹ và vẫn thể hiện phong cách riêng trong thiết kế như các máy thân kim loại.

Máy có các hiệu ứng kim loại ở mặt trước và đánh bóng gương ở khung viền đem đến vẻ đẹp hài hòa tổng thể. Mặt lưng với bề mặt chống lưu lại dấu vân tay, vết bẩn, thiết kế bo tròn giúp cầm gọn trong lòng bàn tay, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Màn hình 2K

Những hình ảnh sống động từ các bộ phim bom tấn sẽ thêm phần hấp dẫn khi kết hợp với một màn hình cỡ phablet 5,2 inch cùng độ phân giải 2K trên HTC One Me. Màn hình chất lượng chân thật, sắc nét này cũng giảm thiểu những tác động mệt mỏi đến thị giác, cho người dùng những giây phút thư giãn thú vị một cách trọn vẹn. Độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel cho mật độ điểm ảnh lớn, giúp màn hình smartphone trở nên sắc nét và đẹp mắt.

Đồng thời, HTC One Me là một trong những smartphone sở hữu bộ nhớ mở rộng lên tới 2TB cùng bộ nhớ máy 32GB đáp ứng nhu cầu lưu trữ mà vẫn đảm bảo hiệu năng vượt trội.

Kế thừa loa Boomsound

HTC BoomSound với Dolby Audio cho chất lượng âm thanh cao cấp, tái tạo hiệu ứng âm thanh vòm Dolby 5.1 và đem lại cảm giác như ngồi hàng ghế đầu tại rạp hát. Khi chơi game hoặc xem phim, 2 dải loa tích hợp ở mặt trước của HTC One Me sẽ cho trải nghiệm hiệu ứng âm thanh sống động, chân thật.

Camera

Camera chính lên đến 20 megapixel với ống kính khẩu độ f/2.2, 27,8mm cùng khả năng quay video 4K là những yếu tố đảm bảo cho người dùng những trải nghiệm chụp ảnh khó quên khi sở hữu HTC One Me. Camera trước được tích hợp HTC UltraPixel cho ảnh selfie rõ nét, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Khả năng Live-make up giúp làm đẹp trực tiếp, trau chuốt hình ảnh ngay cả trước khi chụp.

Khay SIM 4G

Với sự bùng nổ của kết nối 4G từ các nhà mạng, 2 khay SIM 4G là điểm cộng của HTC One Me khi người dùng có thể sử dụng cả 2 SIM để lướt web, duyệt email, chat với tốc độ cao. Bên cạnh đó, người dùng dễ dàng thao tác, chuyển đổi qua lại giữa 2 SIM khi hết tiền mà không cần phải tháo máy.

Dòng smartphone thời trang HTC One Me hiện bán độc quyền tại Thế Giới Di Động với mức giá 6,49 triệu đồng cho phiên bản màu trắng và vàng đồng. Người mua máy còn hưởng nhận miếng dán màn hình và sạc dự phòng 7.500mAh. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nhận ngay sản phẩm này với khoản trả trước chỉ 1,947 triệu đồng, phần còn lại trả góp 0% lãi suất trong vòng 6 tháng.

Minh Trí