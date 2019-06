Thứ ba, 11/6/2019 , 10:00 (GMT+7)

Đặt trước Reno nhận quà công nghệ

Trong sự kiện 6/6, Oppo trình làng hai model Reno tại thị trường Việt Nam, gồm phiên bản chuẩn và phiên bản 10x Zoom. Trong đó, model tiêu chuẩn triển khai chương trình đặt trước từ 7-14/6. Theo đó, ngoài chương trình trả góp lãi suất 0%, người dùng còn nhận thêm loa bluetooth Havit có khả năng chống nước và chế độ bảo hành 2 năm.

Loa bluetooth Havit tặng kèm đạt chứng nhận chống nước IPX7, có thể ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút. Loa có công suất 16W, âm thanh nổi sống động với khả năng tái tạo âm trầm. Sản phẩm cũng có pin dung lượng 3.600mAh cho phép sử dụng liên tục trong 15 giờ. Với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp khóa leo núi vô hình và chuẩn IPX7, người dùng có thể thoải mái mang theo loa bluetooth Havit trong các chuyến đi.

Loa bluetooth Havit.

Chế độ bảo hành 2 năm được tặng kèm với Reno. Ngoài ra, khi gặp sự cố, Oppo Reno sẽ được xử lý nhanh chóng tại các trung tâm bảo hành trong một giờ.

Trước khi chính thức chào sân thị trường Việt Nam, thông tin về Oppo Reno đã tiếp cận người dùng. Ngoài đột phá về thiết kế cơ cấu trượt, thân máy và mặt lưng, Reno còn chú trọng về hiệu năng nhờ kết hơp các giải pháp phần cứng lẫn phần mềm.

Hãng phối hợp hai vật liệu kính và kim loại nhằm tạo ra vẻ ngoài hoàn thiện cho thân máy Reno. Nhờ đó cảm giác cầm nắm sử dụng của người dùng thoải mái. Bộ khung kim loại và hai mặt kính được bo tròn ở cạnh. Thiết bị do đó trở thành khối thống nhất và liền mạch. Dải băng giữa mặt sau nổi bật lên chấm O. Hãng khẳng định đây là cải tiến nhằm mang lại sự tiện dụng và bảo vệ cần thiết cho máy.

Màn hình 6.4 inch AMOLED trên Oppo Reno có khả năng tái tạo màu sắc tốt, phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass 6. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93,1%, cùng thiết kế toàn cảnh panoramic nhằm tăng cường trải nghiệm giải trsi của người dùng. Oppo Reno cũng có chế độ lọc ánh sáng xanh, đạt chuẩn TÜV Rheinland. Bên dưới màn hình là cảm biến vân tay thế hệ mới, tăng tốc độ nhận diện lên 28,5% so so với công nghệ trên các model ra mắt trước đó. Điều này không chỉ giúp nhanh chóng mở khóa máy mà còn bảo mật tốt hơn.

Oppo Reno chạy hệ điều hành ColorOS 6. Máy có cấu hình vi xử lý Qualcomm Snapdragon 710, RAM 6GB và dung lượng lưu trữ 256GB. Pin dung lượng 3.765mAh đi cùng sạc nhanh VOOC 3.0, nhanh hơn 23,8% so với thế hệ trước và vẫn đảm bảo hai giờ liên lạc với năm phút sạc. Thiết bị đồng thời trang bị cổng kết nối USB type-C.

Cụm camera selfie kiêm đèn LED dáng "vây cá mập".

Cấu trúc trượt của camera selfie là điểm nhấn trên chiếc smartphone mới này. Camera khi trượt tạo ra góc 11 độ so với cạnh trên, hình dáng vây cá và kích hoạt toàn bộ trong 0,8 giây. Cụm module này còn có thể phát hiện thiết bị rơi để tự đóng lại. Độ bền của cụm trượt theo Oppo công bố đạt 200.000 lần đóng - mở, tương đương với hơn 20 năm sử dụng tần suất cao.

Model Reno tiêu chuẩn trang camera selfie độ phân giải 16 megapixel, f/2.0 cùng chế độ AI Beauty. Máy cũng có cụm camera kép sau với cảm biến Sony IMX586 độ phân giải 48 megapixel, f/1.7, cảm biến phụ 5 megapixel f/2.4. Chế độ tối ưu chụp đêm giúp người dùng tạo ra những bức ảnh chi tiết, màu sắc trong điều kiện thiếu sáng.

Bảo An