Galaxy S7 edge Injustice.

Đáp án nằm ở phần được in đậm:

1. Galaxy S7 edge Injustice là phiên bản kỷ niệm cho tác phẩm nào?

A. Loạt phim điện ảnh về siêu anh hùng Batman

B. Truyện tranh Batman của DC Comics

C. Trò chơi phổ biến có nhân vật là Batman

2. Ngoài máy, sạc và tai nghe, Galaxy S7 edge Injustice còn đi kèm với những phụ kiện nào?

A. Biểu tượng Batman, kính Gear VR, phiếu mua nội dung thực tế ảo Oculus VR, ốp lưng Batman

B. Biểu tượng Batman, Gear 360, ốp lưng Batman, đĩa trò chơi Injustice: Gods Among Us

C. Kính Gear VR, biểu tượng Batman, ốp lưng Batman, đĩa phim kèm chữ ký của nhân vật đóng vai Batman trong phim Batman V Superman: Dawn Of Justice

D. Biểu tượng Batman, kính Gear VR, ốp lưng Batman

3. Mặt sau của phiên bản đặc biệt Galaxy S7 edge Injustice có gì khác biệt so với bản thường?

A. Không có logo Samsung, thêm dòng chữ Batman

B. Không có logo Samsung, thêm biểu tượng Batman, thêm số thứ tự

C. Không có logo Samsung, thêm biểu tượng Batman

4. Có bao nhiêu bản Galaxy S7 edge Injustice chính hãng được bán tại Việt Nam?

A. 300 chiếc

B. 400 chiếc

C. 500 chiếc

Giải thích: Có 500 chiếc Galaxy S7 edge Injustice chính hãng được bán tại Việt Nam, trong đó 400 máy bán qua mạng lưới Viễn Thông A, 100 máy qua hệ thống SES (Samsung Experience Store).

Chiếc Galaxy S7 edge Injustice thứ 446 được chụp tại Việt Nam. Xem chi tiết

5. Trò chơi Injustice: Gods Among Us có thể chơi trên các thiết bị nào?

A. PC

B. Console

C. Mobile

D. Cả ba thiết bị trên

Giải thích: Game Injustice: Gods Among Us ra mắt đầu tiên dành cho các máy PC và Console. Sau đó game này được ra mắt cho các thiết bị di động chạy 2 nên tảng Android và iOS.

6. Injustice: Gods Among Us là thể loại game nào?

A. Nhập vai.

B. Đối kháng

C. Kết hợp cả hai thể loại trên

7. Samsung Galaxy S7 có khả năng chống nước. Cụ thể, S7 có thể:

A. Ngâm nước ở độ sâu tối đa 0,5 mét, trong vòng 30 phút

B. Ngâm nước ở độ sâu tối đa 1 mét, trong vòng 30 phút

C. Ngâm nước ở độ sâu tối đa 1 mét, trong vòng 60 phút

8. Thế hệ Galaxy S nào mỏng nhất từ trước đến nay?

A. Samsung Galaxy S2

B. Samsung Galaxy S6

C. Samsung Galaxy S7

Giải thích: Samsung Galaxy S2 - 8,5 mm; Samsung Galaxy S6 - 6,8 mm; Samsung Galaxy S7 - 7,9 mm.

9. Tên Samsung trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa:

A. Tam tinh

B. Trường tồn

C. Hùng mạnh

Giải thích: Samsung là từ tiếng Hàn, gồm hai phần: Sam có nghĩa là "ba" - tượng trưng cho sự "đông đảo, lớn mạnh và quyền lực" và Sung có nghĩa là "ngôi sao" - tượng trưng cho sự "trường tồn".

10. Sản phẩm điện tử đầu tiên của hãng Samsung là:

A. TV đen trắng

B. Bộ chuyển mạch

C. Điện thoại bàn

Giải thích: Năm 1969, Samsung-Sanyo Electronics (tiền thân của Samsung Electronics ngày nay) được thành lập. Sản phẩm đầu tiên của Samsung-Sanyo Electronics là một chiếc TV đen trắng, tên mã P-3202, được sản xuất vào năm 1970. Năm 1980, Samsung mua lại công ty Hanguk Jeonja Tongsin và tham gia vào lĩnh vực công nghiệp phần cứng viễn thông. Sản phẩm đầu tiên là bộ chuyển mạch. Đó là nền tảng cho hệ thống nhà máy điện thoại bàn và fax của Samsung, sau này là nhà máy điện thoại di động Samsung.

Trong số gần 1.800 độc giả tham gia, không có độc giả nào trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Do đó, độc giả Quang Minh có địa chỉ e-mail là phaminh...@gmail.com đã giành chiến thắng nhờ trả lời đúng 9 câu với thời gian nhanh nhất. Độc giả Quang Minh sẽ nhận được một điện thoại Galaxy S7 edge Injustice từ Ban biên tập Số Hóa.

Ban Biên Tập