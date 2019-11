Nhiều cổ động viên Việt Nam đã qua trang cá nhân và fanpage của các cầu thủ Thái Lan để "cãi nhau".

"Thái Lan là đội bóng 12 người, trọng tài đã giúp sức cho họ, thật đáng xấu hổ", tài khoản Viet Nguyen viết trên trang cá nhân của cầu thủ Chanathip Jay Songkrasin sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Nhiều tài khoản khác cũng vào bình luận với nội dung tương tự. Các nhận xét này "nổ" ra sau khi trọng tài điều khiển trận đấu Ahmed Al Kaf đã có một số quyết định gây tranh cãi, trong đó có thổi phạt đền (penalty) hay từ chối bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có một trận đấu gay cấn. Ảnh: Đức Đồng.

Đáp lại, một số tài khoản tiếng Thái cho rằng kể cả khi không được hưởng các quyết định có lợi từ trọng tài, họ vẫn chơi "trên cơ" Việt Nam. "Các bạn không có nổi một cú đá chính xác về phía khung thành. Bạn có thấy rằng Thái Lan chúng tôi vẫn chơi hay hơn không. Chỉ là may mắn không đến với cả hai thôi", Phongbadee Khamsuk nói.

Một tài khoản từ Thái Lan khác thậm chí đã đưa các thông số sau trận đấu để minh chứng cho việc họ chơi tốt hơn, chẳng hạn kiểm soát bóng cao hơn (63% so với 37%), số cú dứt điểm về khung thành cao hơn (7 so với 0), chuyền bóng nhiều hơn (468 so với 225) hay số thẻ vàng ít hơn (1 so với 3)...

Không chỉ trên trang cá nhân của Songkrasin, fanpage của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và các cầu thủ Thái khác cũng bị nhiều người Việt vào bình luận, hầu hết nội dung đều về quyết định của trọng tài. Bên cạnh đó, hành động khó hiểu của trợ lý đội tuyển Thái Lan (đưa bàn tay ngang người kèm khuôn mặt đùa cợt) khi huấn luyện viên Việt Nam Park Hang-seo với huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Akira Nishino bắt tay nhau sau trận đấu cũng bị đem ra chỉ trích.

Chỉ một phần nhỏ tỏ ra công bằng khi thừa nhận Thái Lan chơi hay hơn, cũng như bày tỏ việc không hài lòng trước những bình luận quá khích và xin lỗi cổ động viên Thái Lan.

Hành động khó hiểu của trợ lý đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng.

Ở chiều ngược lại, trên trang cá nhân và fanpage của các cầu thủ Việt Nam hầu như không có người Thái Lan hoặc các bình luận tiếng Thái.

Sau trận đấu, người dùng Facebook còn vào trang cá nhân của trọng tài Al Kaf và có những lời lẽ không hay, cũng như đăng ảnh chế về vị trọng tài người Oman này. Tính từ trước đến sau trận, tài khoản của ông đã có lượng theo dõi tăng mạnh từ hơn 100.000 lên hơn 124.000 lượt.

