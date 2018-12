Sau vài tuần chờ đợi, trò Pokemon Go đã chính thức có mặt ở Việt Nam và lập tức gây sốt. Do trò chơi này buộc người dùng di chuyển để tìm kiếm những con thú ảo, thu thập bóng và trứng... nên đã có không ít chuyện bi hài diễn ra.

Sau ngày nghỉ cuối tuần, ngay khi đi làm vào thứ hai, chị Phan Thúy rất vui khi phát hiện gần công ty có một điểm PokeStop. PokeStop là điểm dừng chân của game thủ, nơi họ có thể thu thập thêm các đồ trong trò chơi như trứng, bóng, điểm kinh nghiệm... để tăng cấp độ trong trò chơi. Tuy nhiên, do trời nắng và không thể "trốn" khỏi văn phòng lâu, chị Thúy liền gọi Uber tới đón, đồng thời tranh thủ kiếm thêm Pokemon khi ngồi trên xe.

Chị Thúy đi Uber để bắt Pokemon và tới điểm PokeStop.

Trong game, người chơi có thể lấy trứng và ấp để tạo ra Pokemon. Tuy nhiên, để trứng nở, họ sẽ phải đi bộ 2 km, 5km hoặc 10 km tùy từng trường hợp. Với dân văn phòng như chị Thúy, đây là thử thách khó khăn. Do đó, ngoài việc lái xe máy thật chậm trên đường mỗi khi có thể (với tốc độ giả như đang đi bộ), chị cũng làm theo hướng dẫn trên Internet là buộc điện thoại vào cánh quạt nhằm đánh lừa hệ thống rằng người chơi đang di chuyển nhằm rút ngắn thời gian ấp trứng.

Trong khi đó, chị Thanh Hải, cư dân tại tòa nhà Lucky House (Thanh Xuân, Hà Nội), kể: "Hôm qua (8/8), có một bạn sinh viên tý bị chú bảo vệ tẩn cho một trận vì dám xông thẳng vào nhà xe, chỉ với một câu vội vàng: Chú cho cháu vào nhờ một tý. Hàng chục cái xe, của đống tiền, chẳng may đổ kềnh thôi cũng đền chứ nói gì mất. Chú bảo vệ nhất định không hợp tác. Hoá ra, cậu sinh viên đang 'gâu gâu' - đi bắt Pokemon".

Chị Hải cho biết chị "điên lên với Go, Go mất thôi" vì trong tòa nhà có "hai đồng chí trung niên lương thiện" cũng tham gia theo trào lưu và đã bắt được mấy chục Pokemon, còn bé Miu nhà chị cũng đang mặc cả: "Mẹ ơi con ngoan rồi, mẹ cho con tải Pokemon gái về chơi nhé, bố tải Pokemon trai rồi".

Giống như chị Hải, không ít thành viên khác lên Facebook than thở rằng thế giới "điên đảo hết rồi" khi đi qua các điểm như Văn Miếu, công viên Cầu Giấy, Rạp chiếu phim Quốc gia... thấy hàng loạt xe máy cùng tấp vào lề đường chỉ để bắt Pokemon mà không sợ bị giật điện thoại.

Nguy cơ bị giật điện thoại khi chơi Pokemon Go, nhất là trong TP HCM, đã được nhiều người cảnh báo.

Anh Trọng Công kể lại: "Vừa ra khỏi hầm thì nghe có tiếng chửi: Bà bắt được mày rồi nhé. Tưởng có biến, chém nhau đánh ghen các kiểu, quay vội ra xem thì thấy một em xinh gái, ngồi sau anh trai xăm trổ, tay cầm điện thoại hua hua lên trời. Trên màn hình là con vịt Psyduck đang nằm ngoan ở Pokedex. Xém vui". Chia sẻ của anh Công cũng thu hút nhiều bình luận, như có người cho biết bạn cùng phòng nửa đêm còn mò ra công viên bắt thú ảo, hay người khác lại than vãn đi trên đường gặp không ít cô gái lái xe còn không vững mà cứ lôi điện thoại ra bấm liên tục.

Cái tên Pokemon Go cũng đang trở thành bình phong cho một số người, như xin phép vợ đi chơi game nhưng thực chất là trốn đi nhậu, đi với bồ... "Đang nói chuyện thì người yêu em bảo anh đi bắt Pokemon đã. Em cũng không nghĩ gì. Thế mà cách đây 15 phút, bạn em bảo thấy anh ấy với nhỏ nào nắm tay chân các kiểu trong rạp chiếu phim. Con Pokemon này sống động quá các mẹ ạ. Em có nên đến rạp chiếu phim và bắt hai con Pokemon đấy không? Các mẹ đợi em về kể cái kết", thành viên A. M. tâm sự trên một diễn đàn.

Thành viên Hưng Nguyễn trên diễn đàn Pokemon Go Sài Gòn lại khuyến cáo vui rằng các game thủ nam nên chơi chừng mực, sao cho cấp độ của mình phải thấp hơn cấp độ của bạn gái, nếu không nguy cơ bị chia tay sẽ rất cao.

Bên cạnh những lời than phiền, nhiều người cho rằng Pokemon Go là một game tích cực. Thay vì yêu cầu game thủ ngồi lì một chỗ, trò chơi này khuyến khích mọi người vận động nhiều hơn. Chị Thanh Hà (quận 7, TP HCM) cho biết chị sẽ cài Pokemon Go lên máy của chồng để rủ anh hàng tối vừa đi bắt thú ảo, vừa kết hợp đi bộ giảm cân. Chị Hà cho rằng đây là một game bổ ích nếu mọi người chơi chừng mực, có ý thức, đúng nơi đúng chỗ như trong công viên. Còn nếu cứ đổ xô ra đường, tay huơ huơ điện thoại thì sẽ gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như có nguy cơ bị rơi vỡ, giật smartphone...

Châu An