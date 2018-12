Những thiệt hại khi dùng mực in giá rẻ, không chính hãng

Khi sử dụng các sản phẩm giá rẻ, không chính hãng, chất lượng in ấn sẽ kém đi, các bản in không sắc nét, bị mờ, thiếu chi tiết, thậm chí nhòe do mực không được sấy khô hiệu quả.

Chẳng hạn, bạn mang văn bản này đến cuộc họp hay hội nghị khách hàng, thiện cảm của họ với doanh nghiệp sẽ bị giảm sút, tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh công ty.

Mực in giá rẻ, không chính hãng về lâu dài còn gây hỏng đầu phun, hư hỏng máy in, ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng có thể gây mất hiệu lực bảo hành từ nhà sản xuất máy in, gây thiệt hại về kinh tế để khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, việc sử dụng mực in kém chất lượng sẽ thải ra môi trường xung quanh luồng khí độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng, tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các loại mực in chính hãng.

Tăng độ bền máy in bằng mực in chính hãng

Với mực in chính hãng, chất lượng bản in sẽ được đảm bảo, đẹp mắt, bền màu, không bị lỗi mờ, nhòe hay sai lệch, biến dạng chữ. Chưa kể, số lượng trang in với cùng một hộp mực có thể gần gấp đôi so với khi đổ mực không chính hãng.

Mực in chính hãng có những chỉ số đạt chuẩn như đậm đặc, độ nhớt, kích thước hạt mực. Điều này đảm bảo cho máy in hoạt động ổn định, an toàn không xảy ra hỏng hóc do mực in rò rỉ, hỏng đầu phun, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa máy in.

Quá trình sản xuất mực in chính hãng luôn tuân thủ quá trình kiểm nghiệm, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng với sức khỏe, môi trường, giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người dùng.

Một ví dụ là HP, hãng máy in hàng đầu thế giới, đang sử dụng công nghệ mực in laser thông minh, mang đến chất lượng vượt trội cho người dùng. Trước khi sản phẩm mực in được đến tay người dùng, HP mất 3-5 năm cho công tác nghiên cứu và thử nghiệm. Trải qua hàng nghìn mẫu thử mới chọn ra được sản phẩm tốt.

Cũng theo HP, 70% chất lượng in được quyết định bởi hộp mực in. Sở dĩ in laser HP cho ra những sản phẩm chất lượng, độ sắc nét cao bởi mực in HP có khả năng tan chảy và khô nhanh chóng. Thiết kế của hộp mực phù hợp với từng máy in, tốc độ in, nhiệt độ làm khô mực in và kích cỡ giấy.

Thêm vào đó, mỗi hộp mực in phun HP đều là sản phẩm công nghệ cao, đạt chuẩn, có thể tạo ra gần 73 triệu màu khác nhau. Công nghệ hiện đại này sẽ mang lại chất lượng bản in có thể lưu giữ qua nhiều thế hệ mà không lo bị phai màu.

Ngoài ra, thiết kế mỗi hộp có hàng trăm nghìn đầu phun mực kích cỡ siêu nhỏ, chỉ bằng một phần ba sợi tóc. Các đầu phun bắn cả trăm triệu hạt mực mỗi giây ở tốc độ cao xuống mặt giấy với độ chính xác cho chất lượng in cao cấp.

HP đang sử dụng công nghệ PageWide cho các dòng máy in phun chất lượng cao của hãng. Điều này giúp tạo ra những chiếc máy in phun nhanh hàng đầu thị trường hiện tại. Với công nghệ PageWide, người dùng có thể giảm 50% chi phí cho một trang in màu.

Đặc biệt với việc sử dụng đầu in cố định, công nghệ này giúp máy in phun tăng khả năng sẵn sàng, tiết kiệm chi phí bảo trì và tiết kiệm tới 85% điện năng tiêu thụ, thân thiện với môi trường.

Thu Ngân

Bảo Anh