Hát karaoke là một trong những thú vui được người Việt yêu thích, đặc biệt là khi Tết đến. Thay vì phải thuê dịch vụ bên ngoài vốn đắt đỏ và luôn xảy ra tình trạng "cháy phòng", nhiều gia đình có xu hướng tự sắm cho mình một hệ thống karaoke riêng tùy theo túi tiền để đáp ứng nhu cầu hát với người thân, bạn bè...

Thiết bị karaoke ngày càng đa dạng về mẫu mã, chất lượng tốt.

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng, các nhà sản xuất đã liên tục cho ra mắt nhiều hệ thống karaoke mới với chất lượng ngày càng cao, tích hợp nhiều công nghệ và đa dạng về mẫu mã. Tuy nhiên, lựa chọn một bộ dàn ưng ý không phải dễ.

Dàn karaoke kiểu cũ chủ yếu dựa trên bốn thành phần: loa, ampli, đầu phát và micro. Các bộ dàn mới hơn thường dùng bàn trộn chuyên dụng thay cho ampli và bộ phát với ổ cứng dung lượng lớn thay cho đầu phát. Nhưng tựu chung, quan trọng nhất là chúng phải kết hợp lại với nhau sao cho ra được âm thanh hài hòa, đồng điệu và vừa tai nhất. Tất nhiên, chất lượng của dàn âm thanh phụ thuộc vào túi tiền của người mua.

Theo anh Nguyễn Văn Xin, chuyên gia mảng karaoke của công ty Cơn Bão Số, để chọn được một dàn karaoke như ý, việc đầu tiên người mua cần làm là xác định không gian phòng để tính toán được loa nào phù hợp nhất. "Không gian nhà sẽ quyết định cách bạn chọn mua loa. Không nên chọn loa công suất quá lớn nếu diện tích của căn phòng nhỏ, vì như thế sẽ có khả năng gây ra các hiện tương như dội âm, âm quá mạnh gây ù tai, ồn ào... Ngược lại, nếu loa có công suất quá thấp thì chắc chắn sẽ không đủ để tạo nên những âm thanh hay được", anh Xin giải thích.

Bên cạnh loa chữ nhật, loa dạng thanh cũng phù hợp cho hát karaoke.

Đối với một dàn karaoke, loa có công suất trên 75 W là lựa chọn phù hợp cho không gian khoảng từ 25 đến 30 mét vuông. Nếu có điều kiện, các mẫu loa như BMB CSN 500SE, JBL Ki81, Yamaha 2600 hay Bose 301 seri 5 là lựa chọn tốt. Còn nếu không, các mẫu loa giá rẻ đến từ CAVS, HAS với các model CAVS A900, HAS 308HD, HAS 312E phù hợp trong tầm giá trên dưới 5 triệu đồng. Bên cạnh loa chữ nhật, loa cột và loa thanh cũng nên lựa chọn, như Jamo S626, tùy thuộc vào không gian căn phòng.

Cũng theo anh Xin, nên phân biệt rõ ràng loa để nghe nhạc và loa để hát karaoke. Nhiều người thường dùng loa nghe nhạc để hát karaoke, nhưng điều này là không nên. Loa karaoke thường có công suất cao hơn, do đó dùng để nghe nhạc sẽ gây tốn điện hơn. Nhưng nếu dùng loa nghe nhạc để hát karaoke, chất âm không đảm bảo do việc xử lý đường tiếng thấp hơn, đó là chưa kể nếu sử dụng loa này để hát nhiều dễ gây ra hiện tượng cháy loa (hỏng loa).

Trong khi đó, việc lựa chọn ampli dễ dàng hơn, song vẫn phải phụ thuộc vào công suất đôi loa đã lựa chọn trước đó. Anh Phạm Văn Nguyên, chuyên viên tư vấn phòng karaoke của Phúc Thanh Audio, việc chọn công suất ampli phù hợp giúp đảm bảo âm thanh ra luôn mạnh mẽ, không bị "đuối", giảm hư hại cho loa.

Tuy nhiên, anh Nguyên cũng cho rằng người dùng nên chuyển sang lựa chọn các bàn trộn (mixer) chuyên dụng cho karaoke hoặc bộ xử lý tín hiệu âm thanh vang số để cho âm thanh hay hơn, nhờ chúng được tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là tính năng khuếch đại tín hiệu âm thanh và chỉnh âm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc lắp đặt dễ dàng, dễ sử dụng và mức giá ngày càng phải chăng hơn cũng là lý do nên chọn thiết bị này thay vì ampli. Một số mixer hiện nay có giá phải chăng, như Jarguar KM 202, AM K890, AAP Audio-K1000 hay JBL KX200... khá phù hợp với phòng karaoke vừa và nhỏ. Tuy vậy, điểm yếu của mixer là phải kèm cục đẩy (power) và âm thanh ra dạng digital thay vì analog như ampli.

Đầu đọc đĩa karaoke vẫn khá thịnh hành hiện nay. Nhưng nếu xét về mức chi phí, dòng sản phẩm đầu đĩa sẽ có mức giá bình dân, sử dụng theo phương thức truyền thống là đĩa CD, DVD… và có giá bán từ 1 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài dòng đầu đĩa karaoke vi tính 6 số, thì còn có dòng sản phẩm đầu hát karaoke tích hợp ổ cứng, có khả năng kết nối mạng... "Chúng có ưu điểm, đặc biệt là tùy chọn bài hát linh hoạt hơn, thoải mái thêm/bớt bài hát trong kho mà không phụ thuộc vào đĩa, cũng như hát trực tiếp trên mạng Internet... từ đó tạo cảm giác thoải mái hơn nhiều cho người", anh Nguyên cho biết.

Micro cũng là thành phần không thể thiếu. Với đặc thù thu nhận tín hiệu đầu vào, truyền tải tới ampli hoặc mixer, xử lý và trả tín hiệu ra, chất giọng của người dùng như thế nào có vai trò rất lớn của micro. Hiện nay, người dùng có thể sử dụng micro có dây cho không gian bé (dưới 20 mét vuông) và tiết kiệm chi phí; hoặc micro không dây cho các không gian lớn hơn để mang lại trải nghiệm lớn hơn.

Bảo Lâm