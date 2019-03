Huawei cho biết họ từng phát triển smartphone màn hình gập tương tự của Samsung nhưng quyết định khai tử vì nó "quá tệ".

Huawei Mate X và Samsung Galaxy Fold là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại triển lãm MWC ở Tây Ban Nha tuần này. Cùng có màn hình gập nhưng hai thiết bị đi theo hướng khác nhau và hãng nào cũng cho là giải pháp của mình tốt hơn.

Richard Yu, CEO của Huawei, chia sẻ với Business Insider rằng hãng từng thực hiện ba dự án điện thoại gập cùng lúc, một trong số đó tương tự Galaxy Fold, thậm chí còn đẹp hơn. Tuy nhiên, ông đã cho ngừng dự án vì "nó quá dở".

"Tôi cảm thấy việc có hai màn hình, một ở phía trước và một ở mặt sau, khiến điện thoại trở nên nặng nề", ông Yu nói.

Màn hình Mate X bẻ ngược ra ngoài (trái) còn Galaxy Fold gập vào trong. Ảnh: Geak Culture

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn The Verge, Kate Beaumont, Giám đốc dịch vụ sản phẩm và chiến lược thương mại Samsung tại Anh, lại giải thích lý do Galaxy Fold có màn hình gập vào trong thay vì bẻ ngược ra ngoài như Huawei Mate X: "Chúng tôi đã thử nghiệm các thiết kế khác nhau và thấy rằng việc gập vào sẽ tăng tính tiện dụng, bảo vệ màn hình tốt hơn. Tuy vậy, nó cũng tốn nhiều thời gian nghiên cứu do kỹ thuật này khó hơn so với bẻ ngược ra ngoài".

Dù giải pháp nào tối ưu hơn, hai sản phẩm đều quá đắt đỏ đối với người dùng phổ thông. Galaxy Fold sẽ được bán ra từ ngày 26/4 với giá lên đến 1.980 USD trong khi Mate X sẽ có mặt trên thị trường khoảng giữa năm với giá khoảng 2.600 USD.

Châu An