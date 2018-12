Note9 trang bị camera kép đặt ngang với thông số giống Galaxy S9+.

Nổi bật với cây bút đi kèm nhưng dòng Galaxy Note từ thế hệ Note 7 được đánh giá rất cao về camera với điểm số cảm biến luôn đứng ở một trong ba vị trí dẫn đầu của DxOMark. Trên model Note9 mới ra mắt, Samsung trang bị hệ thống camera hoàn toàn mới nhưng là so với Note8 bởi nó tương tự như Galaxy S9 Plus ra mắt hồi đầu năm. Hệ thống camera kép với cùng độ phân giải 12 megapixel, kích thước điểm ảnh 1,4 micromet (camera phụ là 1 micromet), độ mở có thể thay đổi f/1.5 và f/2.4.

Camera thứ hai trên Note9 sử dụng tiêu cự lớn kết hợp hiệu ứng xóa phông cho các bức ảnh chụp chân dung giống dòng máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Samsung cũng ưu ái cho sản phẩm cao cấp của mình khi trang bị tính năng chống rung quang học, lấy nét theo pha PDAF cho cả hai camera.

DxOMark chưa công bố kết quả đánh giá camera của Note9 nhưng với phần cứng tương tự, điểm số mà model này đạt được nhiều khả năng giống Galaxy S9+ ở mức 99 điểm, chỉ đứng sau bộ đôi P20/P20 Pro của Huawei và HTC U12+ trên bảng xếp hạng.

Nâng cấp lớn nhất trên Note9 là bút S Pen và trang bị này cũng đem đến trải nghiệm camera tốt hơn trên sản phẩm. Thay vì phải dùng phụ kiện của bên thứ 3 hay thao tác cử chỉ như cũ, người dùng có thể dùng bút để mở ứng dụng camera, thay đổi ống kính trước sau, điều khiển chụp từ xa tiện dụng. Thiết kế độc đáo này hỗ trợ người dùng nhiều trong các tính huống như chụp nhóm người, chụp ảnh phơi sáng hay quay video Hyperlapse, Slow-motion mà không cần chạm vào máy khiến rung tay.

Nếu không muốn rút chiếc bút ra khỏi máy, Note9 vẫn hỗ trợ mở nhanh camera từ màn hình khóa hay đơn giản là nhấn đúp nút nguồn. Nhờ chip xử lý mạnh, ứng dụng camera mở khá nhanh, chỉ mất khoảng chưa đầy hai giây để chụp xong bức hình đầu tiên.

So với Galaxy S9+, Note9 có thêm hệ thống nhận diện khung cảnh tự động - một trong hai tính năng quan trọng của hệ thống camera "trí tuệ nhân tạo" theo quảng cáo của Samsung. Tốc độ nhận diện khung cảnh của tính năng này chưa thật sự nhanh, thời gian trung bình mất khoảng từ một đến hai giây nhưng hiệu quả mang lại khá ấn tượng.

Với các khung cảnh nhận diện là chụp cây cối, hoa lá hay món ăn, máy sẽ tăng sắc độ ảnh.

Với các bức hình chụp cảnh, cây cối, màu xanh được tăng sắc độ và nổi bật hơn. Tương tự với các bức hình chụp món ăn, màu sắc trông "ngon mắt" hơn trong khi với cảnh chụp người, màu da được xử lý nhẹ giúp chủ thể nổi bật. Nếu người dùng chụp cảnh hoàng hôn, máy sẽ tự động điều chỉnh độ phơi sáng, tăng gam đỏ cam cho ảnh. Dù vậy, trong một số trường hợp chụp thiếu sáng, tính năng nhận diện khung cảnh lại khiến máy có chút sai sót trong việc cân bằng trắng khiến ảnh bị ám vàng.

Tính năng được quảng cáo nhiều trên Note9 cũng giống Galaxy S9+ là khả năng thay đổi tiêu cự từ f/1.5 và f/2.4. Khi chụp cảnh đủ sáng, máy sẽ sử dụng khẩu độ f/2.4 để trường nét rộng hơn trong khi với cảnh chụp thiếu sáng hoặc chụp vật thể di chuyển, độ mở tăng lên f/1.5 giúp máy chụp nhanh hơn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy sự khác biệt về trường nét giữa hai mức khẩu độ này không thực sự đáng kể.

Khả năng xóa phông ở phần viền có độ chính xác cao.

Độ mở ống kính f/1.5 cũng là tốt nhất trên smartphone hiện nay, đặc biệt hữu dụng với các cảnh thiếu sáng. Trong các thử nghiệm so sánh với iPhone X, Note9 tỏ ra vượt trội khi ảnh ít nhiễu hơn và sáng rõ hơn. Dù vậy, di động của Samsung xử lý máu sắc và tương phản hơi nhiều khiến một số chi tiết cho cảm giác bị bệt màu, không phân tách rõ ràng. Ở khía cạnh này, Note9 làm chưa tốt bằng HTC U12+ và Huawei P20 Pro, theo Techradar.

Với các khung cảnh chụp đủ sáng hoặc ánh sáng trong phòng, chất lượng ảnh từ Note9 khó tìm được đối thủ. Máy có xu hướng tăng sắc độ cho ảnh, đặc biệt là màu trời cũng như màu xanh cây. Các ảnh chụp thử nghiệm với hoa cho thấy máy cũng thường đẩy gam màu đỏ lên khá cao. Điều này khiến các bức hình rực rỡ và sinh động hơn. Độ chi tiết ảnh cao, chế độ HDR tự động hoạt động rất hiệu quả, giúp ảnh không bị cháy hay mất chi tiết ở các vùng tối là những ưu điểm nổi bất trên Note9. Với smartphone cao cấp của Samsung trong tay, người dùng có thể yên tâm đem theo các chuyến du lịch thay vì phải mua thêm máy ảnh compact.

Ảnh chụp tối tốt nhưng trong một số điều kiện cho cảm giác bị bệt màu do máy xử lý nhiều nhiều.

Ảnh chụp thử từ Galaxy Note9:

Cùng hiệu ứng chụp xóa phông nhưng cách sử dụng camera phụ với tiêu cự lớn như Note9 hay iPhone X đem lại các bức hình gần giống chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp nhất. Trên Note9, khả năng xử lý xóa phông đã tốt hơn hẳn so với Note8 năm ngoái. Với các chủ thể phức tạp như bông hoa, máy rất ít trường hợp xóa nhầm hay bỏ sót chi tiết. Thử nghiệm cho thấy khi chụp người, khả năng phân tách chủ thể và cảnh nền của máy tốt, đặc biệt tốt hơn iPhone X khi có thể điều chỉnh độ xóa mờ phông nền tiện dụng. Với ảnh chụp ở chế độ Live Focus này, máy cũng đẩy nhẹ sắc độ của ảnh.

Với camera trước, chất lượng ảnh cũng được nâng cao đáng kể so với Note8. Ảnh luôn có xu hướng làm sáng vùng mặt người chụp, xử lý màu da, độ mịn nhiều dù dã để mức "làm đẹp" về 0. Do sử dụng góc rộng, ảnh chụp qua máy luôn cho cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn so với thực tế. Góc máy đủ để chụp 4 đến 5 người trong khuôn hình dù chỉ cầm bằng tay.

Note9 so thông số camera với iPhone X và HTC U12+.

Tuấn Hưng