Camera đeo ngực áo CSGT hoạt động thế nào

Chest Camera sử dụng ống kính góc rộng 140 độ, f/2.0, có thể hoạt động trong tối nhờ hai đèn hồng ngoại hỗ trợ khoảng cách xa 10 mét, chụp ảnh 36 megapixel và quay video độ phân giải 5 megapixel. Máy tích hợp sẵn GPS cho phép lưu vị trí nơi quay, chụp cùng chuẩn IP67 chống nước chống bụi, chống va đập khi rơi từ độ cao tối đa 2 mét.

Thiết bị có thể hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt, từ -20 độ C đến 60 độ C. Riêng bộ nhớ máy có thể "sống sót" ở nhiệt độ -30 độ C và cao nhất là 70 độ C.