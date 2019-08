Giấy phép tạm thời mà Mỹ gia hạn cho Huawei sẽ hết hạn vào ngày 19/8, nhưng chưa có thêm thông báo mới nào từ phía chính quyền Trump.

Chỉ còn 2 ngày nữa là giấy phép bán hàng của Huawei tại Mỹ hết tác dụng, nhưng các công ty công nghệ và viễn thông Mỹ vẫn không biết liệu họ có tiếp tục được bán sản phẩm cho Huawei sau ngày 19/8 tới hay không. Việc thời gian gia hạn sắp hết và chính quyền Trump chưa có bất cứ động thái nào mới, khiến nhiều người trong ngành thất vọng.

Một cửa hàng của Huawei tại Mỹ.

Các công ty như Google, Qualcomm và Broadcom cho biết họ đều chưa nhận được thông báo mới về việc giấy phép xuất khẩu tạm thời có được gia hạn tiếp tục hay không. Ba tháng trước, hành động cấm bán hàng cho Huawei từ chính quyền Mỹ đã vấp phải một loạt sự phản đối từ những công ty công nghệ lớn nhất nước này. Sau đó, chính quyền đã phải cấp giấy phép tạm thời trong 90 ngày cho các doanh nghiệp muốn bán hàng hóa cho công ty Trung Quốc miễn là không đe dọa an ninh.

Wilbur Ross, Bộ trưởng thương mại Mỹ, cho biết ông dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tình hình gia hạn giấy phép vào thứ hai tới, ngày 19/8. Tuy nhiên, đại diện các công ty của Mỹ nói rằng việc thông báo muộn, có thể khiến cho họ gặp phải các vấn đề về quản lý chuỗi cung ứng. Bộ thương mại đã không bình luận gì thêm về việc ông Ross có kế hoạch công bố gia hạn hay không.

Sự không chắc chắn về giấy phép bán hàng với Huawei xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng thương mại bùng nổ giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng. Trước đó, Mỹ có kế hoạch áp mức thuế mới đối với các mặt hàng Trung Quốc có trị giá hơn 300 tỷ USD và sẽ triển khai từ đầu tháng 9. Mặc dù, Tổng thống Trump đã đề nghị hoãn việc áp mức thuế mới đối với 160 tỷ USD hàng hóa cho đến giữa tháng 12 nhưng Trung Quốc vẫn tuyên bố sẽ trả đũa lại.

Một vị giám đốc trong ngành gọi việc trì hoãn này là "thất bại", trong khi một người khác thì cho rằng đây là một "vũ khí thuế quan" của chính quyền.

Giữa tuần qua, Huawei đã tìm cách trấn an khách hàng. Financial Times cho biết một đại diện của hãng đã nói trong email rằng "không có gì thay đổi sau ngày 19/8 và điều tốt đẹp sẽ đến với người tiêu dùng". Tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC của Huawei được bán trên thị trường vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật, cập nhật Android và hỗ trợ của Microsoft. "Bất kỳ ai đã mua, hoặc sắp mua điện thoại thông minh Huawei, đều có thể tiếp tục truy cập vào thế giới ứng dụng như họ vẫn làm", đại diện của hãng cho biết.

Chính quyền Trump đã gây ngạc nhiên cho nhiều công ty công nghệ hồi vào tháng 5, khi tuyên bố sẽ không thể bán các sản phẩm do Mỹ sản xuất cho Huawei, như một phần của các biện pháp được đưa ra để tăng áp lực lên công ty Trung Quốc. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng Huawei có thể lợi dụng việc xây dựng cơ sở viễn thông để do thám người dùng nước này, gây mất an ninh quốc gia. Động thái của Washington đã gặp phải sự phản đối của một số tập đoàn công nghệ hàng đầu, như Google. Bởi vì nếu tiếp tục chính sách này, Google sẽ không thể cung cấp Android cho các điện thoại thông minh Huawei, ngay cả ở Mỹ.

Bộ thương mại đã cấp giấy phép gia hạn thêm 90 ngày, giúp Google và những công ty Mỹ khác tiếp tục bán sản phẩm cho Huawei. Giấy phép cũng cho phép các công ty làm việc trong các tổ chức quốc tế cùng với Huawei xây dựng các tiêu chuẩn cho mạng di động 5G thế hệ mới. Tuy nhiên, giấy phép sẽ hết hạn trong 2 ngày tới.

Ngọc Bình (theo Financial Times)