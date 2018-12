Các nữ game thủ nổi tiếng nhất làng game Việt

MisThy, nữ streamer đầu tiên của Việt Nam đạt 100.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube riêng. Tên đầy đủ của cô là Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995, đang học Đại học Kinh Tế TP HCM.

MisThy bắt đầu con đường làm streamer chuyên nghiệp mới gần một năm, ban đầu chỉ tập trung vào game LMHT. Sau một thời gian ngắn, cô tự cho ra mắt những chương trình mang dấu ấn riêng như 80FM, Dr. MisThyMisThy, MisThy Got Talent... Nhờ vào khiếu hoạt ngôn, cùng cách thể hiện gần gũi, nữ game thủ này nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều bạn chơi. Gu ăn mặc của cô nàng này cũng được đánh giá là khá đặc biệt và thường xuyên được cập nhật các phong cách mới.

Hiện tại, MisThy vẫn đang tập trung stream về game LMHT và một số trò chơi khác. Cô cũng đang ấp ủ cho ra mắt nhiều chương trình do chính mình viết format trong thời gian sắp tới. "Trong cộng đồng game Việt có rất nhiều nữ game thủ, chắc do may mắn nên mình mới được chú ý hơn so với các bạn khác mà thôi. Ai cũng có thể trở thành streamer nếu có một cá tính và màu sắc riêng, nên các bạn hãy luôn tự tin thể hiện những gì mình có. Chỉ khi đó, bạn sẽ làm được nhiều điều mà bản thân từng nghĩ rất khó khăn", MisThy chia sẻ.