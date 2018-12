Gần đây mọi người nhắc nhiều đến Bphone 3 với thiết kế màn hình tràn đáy nhưng theo tôi nếu điều này trở thành sự thật, giá máy sẽ không rẻ. Màn hình tràn đáy chỉ có trên smartphone cao cấp bởi giá của tấm nền OLED không hề rẻ.

Tuy chưa được Bkav xác nhận nhưng theo những gì tôi đọc trên báo chí, thiết kế tràn viền trên sản phẩm này gần như là điều sẽ xảy ra. Tuy nhiên, điều này không chắc đã là tin vui đối với những người đang chờ sở hữu một chiếc smartphone thương hiệu Việt có giá tốt và các trang bị dành cho phân khúc tầm trung hoặc cận cao cấp.

Thực tế, các mẫu điện thoại sử dụng màn hình tràn viền hiện nay đều là những model cao cấp, hoặc ít nhất cũng là tầm trung cận cao cấp. Còn để sở hữu một sản phẩm với thiết kế tràn đáy, tức là triệt tiêu gần như toàn bộ phần viền ở cả 4 cạnh, thì chắc chắn người dùng phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ bởi chỉ máy flagship mới có được thiết kế này.

Bphone 3 sẽ không rẻ nếu dùng màn hình tràn đáy.

Đơn cử iPhone X, Xs, Xs Max, thậm chí là Xr, hay Oppo Find X, Samsung Galaxy Note9... đều là những model màn hình tràn đáy, nhưng giá thấp nhất cũng là 21 triệu đồng (đối với Find X và iPhone Xr). Trong khi đó, Note9 hay các mẫu iPhone đều có giá từ 24 tới hơn 30 triệu đồng tuỳ phiên bản, mà đỉnh điểm mà iPhone Xs Max giá dự kiến cao nhất gần 43 triệu đồng.

Nếu bỏ qua khía cạnh cấu hình cùng các tính năng cao cấp vốn làm giá sản phẩm lên chóng mặt, rõ ràng vấn đề nằm ở công nghệ màn hình. Để làm được màn hình tràn đáy, triệt tiêu viền, đa phần các hãng phải sử dụng tấm nền OLED, công nghệ đắt đỏ hơn nhiều so với LCD (đây cũng là lý do vì sao iPhone Xr màn LCD rẻ hơn nhiều so với iPhone X hay Xs dùng OLED).

Khi Bphone 3 ra mắt và thực sự sở hữu màn hình tràn đáy, gần như chắc chắn thiết bị này sẽ dùng tấm nền OLED như các smartphone cao cấp hiện nay. Vì lẽ đó, người dùng sẽ rất khó để có được một thiết bị với mức giá phải chăng nằm đâu đó trong phân khúc smartphone trung cấp. Trong trường hợp Bkav thực sự tạo ra được điều bất ngờ với một model tràn đáy màn OLED, rõ ràng đây là một “món hời” dành cho những ai quan tâm tới chất lượng hiển thị trên một chiếc điện thoại thương hiệu Việt.

