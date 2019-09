Bộ sưu tập các đời iPhone

Bộ iPhone 6 và 6 Plus (ngoài cùng bên trái), 6s và 6s Plus (giữa) cùng iPhone 7 và 7 Plus (bên phải) vẫn còn mới. Chúng là dòng máy được Apple ra mắt lần đầu với hai phiên bản cùng lúc, viền máy tròn thay vì vuông. Đây cũng là những sản phẩm đầu tiên đánh dấu việc tăng kích thước màn hình trên iPhone. Trước đây, cố CEO Steve Jobs từng cho rằng "4 inch là kích thước hoàn hảo".