Bộ đôi Reno2 Series duy trì thiết kế từ phiên bản tiền nhiệm

Thiết kế tràn viền với màn hình căng tràn từ đỉnh đến đáy, không bị cảm biến và camera chiếm dụng khiến smartphone bắt mắt và hấp dẫn. Oppo đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo để mang đến vẻ đẹp sang trọng trên những sản phẩm của mình, gần đây nhất là dòng Reno.

Hãng cho biết, Reno là viết tắt trong cụm từ "Renovation - Sự cải tiến". Đây cũng là thông điệp tiếp theo gửi gắm vào chiếc smartphone mới trên dòng Oppo Reno.

Thiết kế sang trọng

Sau thành công của thế hệ Reno thứ nhất, Oppo đã nhanh chóng giới thiệu thế hệ Reno2 Series, bao gồm Reno2 và Reno2 F. Bộ đôi vẫn dùng chất liệu kính kết hợp cùng khung viền kim loại cao cấp với thiết kế đẹp sang trọng.

Dù không có nhiều thay đổi, Reno2 Series vẫn có nhiều cải tiến mang đến sự hoàn thiện hơn thế hệ cũ, có thêm tùy chọn màu sắc. Trong khi Reno2 có màu đen lân tinh và hồng san hô thì Reno2 F sở hữu màu trắng hoa tuyết và xanh biển hồ.

Màu hồng hoặc xanh đã từng xuất hiện trên Reno thì đen lân tinh mới chỉ lần đầu có trên Reno2 với hiệu ứng dạ quang chạy quanh khung viền cùng logo ấn tượng. Oppo sử dụng công nghệ thiết kế ba lớp với kỹ thuật phun màu đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế trong chạm khắc. Kết cấu nano ở 4 cạnh và kết cấu cơ học học tạo hiệu ứng phát sáng cho Reno2.

Camera selfie độc đáo

Một trong những yếu tố giúp dòng Oppo Reno chinh phục người dùng thành công là ở camera selfie. Reno và Reno2 đều có dạng vây cá mập độc đáo tạo sự nổi bật cho người dùng mỗi khi "sống ảo".

Camera selfie dạng vây cá mập trên Oppo Reno2.

Reno2 F không sở hữu camera selfie vây cá mập mà thay thế bằng camera dạng thò thụt giống Oppo F11 Pro với độ phân giải 16 megapixel f/2.0, hỗ trợ đèn trợ sáng và khả năng chụp ngược sáng cùng chế độ làm đẹp AI mới cập nhật. Ngoài ra, hai bên cạnh trượt camera của máy còn có dải đèn RGB LED với 12 tùy chọn màu sắc khác nhau.

Hoàn thiện từng chi tiết

Hai thay đổi khác trên Reno2 Series so với thế hệ cũ là dòng chữ "Designed By Oppo" đã đổi thành "Designed For Reno", đèn flash phía sau di chuyển từ cụm camera vây cá mập ở phiên bản trước xuống gần 4 camera sau giúp hạn chế việc nâng hạ camera selfie. Thay đổi nhỏ này cho thấy Oppo luôn quan tâm đến trải nghiệm người dùng, không ngừng hoàn thiện thiết kế trên các sản phẩm.

Hai mẫu ốp da tặng kèm khi mua Reno2 hoặc Reno2 F.

Oppo cũng tặng người dùng một chiếc ốp lưng mỗi khi ra mắt sản phẩm mới. Mẫu ốp lưng có thiết kế dạng ốp da tinh tế đẹp mắt chứ không đơn điệu như ốp nhựa trước đây giúp tăng thêm phần sang trọng cho chiếc smartphone.

An Phạm