Sản phẩm máy tính "all in one" - tất cả trong một từ trước đến giờ vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp khi đề cập đến tính tiện lợi và gọn gàng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm thuộc danh mục này, tuy hiên rất hiếm trong số đó có thể đạt được chất lượng về cấu hình và tính thẩm mỹ.

HP ProOne 400 G5 và 600 G5 tích hợp nhiều yếu tố trong một chiếc màn hình gọn nhẹ, như một điểm nhấn công nghệ trên bàn làm việc.

Các thông số trên hai chiếc HP ProOne 400 G5 và 600 G5.

Webcam dạng trượt

2 sản phẩm đều được trang bị webcam FHD IR 2MP đi kèm với microphone kép giúp thu vào chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất. Thêm vào đó phần webcam này còn có khả năng trượt lên xuống, đảm bảo tính riêng tư của người dùng khi không có nhu cầu sử dụng.

Thiết kế chân đế linh hoạt

Theo nhà sản xuất, lợi thế của một chiếc máy AIO là bỏ đi sự vướng víu của các loại dây kết nối từ PC vào màn hình. Tất cả những linh kiện để giúp 2 cỗ máy này hoạt động đã được tích hợp hoàn toàn vào trong phần màn hình. Điều này giúp góc làm việc của người dùng không những trở nên đẹp và hiện đại mà còn không kém phần ngăn nắp.

Mặc dù mang trong mình rất nhiều phần cứng như vậy, tuy nhiên mẫu máy này vẫn có một viền màn hình mỏng, theo xu hướng hiện nay trên thị trường.

Hai mẫu máy tính phù hợp cho dân văn phòng.

Để tăng tính linh hoạt khi sử dụng, chân đế của cả 2 sản phẩm được trang bị khả năng điều chỉnh độ cao giúp cho người dùng có thể lựa chọn một tư thế thoải mái nhất khi sử dụng.

Phần cứng mạnh mẽ

Không chỉ có một thiết kế đẳng cấp, mà 2 dòng sản phẩm này còn sở hữu phần cứng thuộc nhóm hàng đầu trên thị trường máy tính AIO, như vi xử lí Intel thế thứ 9, cho tùy chọn trải dài từ i3 9100T cho đến i7 9700. Ngoài ra với các thông số khác như trang bị bộ ram 4GB hoặc GB, ổ cứng HDD dung lượng lớn, sẽ giúp người dùng xử lí mượt mà tất cả các tác vụ văn phòng và giải trí nhẹ nhàng.

Màn hình cảm ứng

Cả 2 dòng sản phẩm HP ProOne 400 G5 và 600 G5 cung cấp cho khách hàng có thể lựa chọn giữa việc có trang bị tính năng cảm ứng trực tiếp trên màn hình hay không. Khiến cho người dùng có trải nghiệm làm việc thú vị và hiệu quả nhất trên 2 mẫu máy này. Đặc biệt với mẫu máy ProOne 400 G5 23.8 thì HP có tùy chọn trang bị tấm nền màn hình FHD IPS cho chất lượng hiện thị cao.

HP ProOne tối giản các chi tết không cần thiết.

Phần mềm bảo mật

Để bảo vệ dữ liệu của người dùng, HP trang bị những công nghệ phần mềm bảo mật tân tiến nhất của hãng để chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Từ BIOS cho đến trình duyệt, HP Sure Start Gen 5 và HP Sure Click giúp bảo vệ máy tính ngay cả khi có xâm nhập mà khách hàng không hề hay biết.

Ngoài ra, HP ProOne 400 G5 và HP ProOne 600 G5 còn đi kèm với dịch vụ bảo hành tận nơi mang lại cho người dùng sự yên tâm và đảm bảo nhất khi lựa chọn các sản phẩm của HP.

Sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi Synnex FPT. Synnex FPT (tiền thân là FPT Trading) là một thành viên của Tập đoàn FPT.