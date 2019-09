Theo doanh số smartphone trong tháng 7, Apple đã rơi xuống vị trí thứ 4, xếp sau Xiaomi.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường GfK, tháng 7/2019, doanh số bán iPhone tăng nhẹ so với tháng 6/2019. Tuy nhiên, nếu xét trên toàn thị trường, doanh số của Apple không tăng kịp với xu thế chung, dẫn đến thị phần bị giảm còn 6,4%, thấp hơn Samsung, Oppo và Xiaomi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tụt hạng của Apple thời gian qua, trong đó, đáng lưu ý là sự sụt giảm lượng iPhone bán online. Trung bình trong 7 tháng đầu năm 2019, mảng bán hàng online đóng góp gần 30% doanh số chung của Apple tại Việt Nam, nhưng riêng tháng 7, đóng góp của mảng này còn chưa tới 19%. Số lượng iPhone bán ra theo kênh này giảm 25% trong một tháng. Trên toàn thị trường online, Apple từng chiếm 17,5% thị phần trong tháng 6, nhưng đến tháng 7, giảm mạnh, còn 7,1%.

Theo đại diện một hệ thống siêu thị điện thoại tại Hà Nội, tâm lý chờ đợi iPhone 2019 khiến người dùng e dè khi quyết định đặt hàng sản phẩm của Apple. Ngoài ra, sự cạnh tranh từ hai thương hiệu Samsung, Oppo với nhiều sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi phủ dày các trang bán hàng trực tuyến đã tác động không nhỏ đến quyết định mua hàng của người dùng.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang đuối sức ở mảng bán lẻ trực tiếp tại các cửa hàng điện thoại chính hãng. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Apple chỉ chiếm 6,3% thị phần điện thoại bán trực tiếp, bằng 25% so với Oppo và 14% so với Samsung, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Biến động về thị phần iPhone tại Việt Nam tính đến tháng 7/2019. Theo: GfK

Trong các mẫu iPhone đang bán tại Việt Nam, sức mua lớn nhất không nằm ở các thiết bị mới như iPhone XS hay XS Max. Theo đại diện một chuỗi cửa hàng điện thoại lớn, iPhone X, dù ra đời gần 2 năm, với thiết kế giống iPhone XS, cấu hình khá và giá chỉ khoảng 20-22 triệu đồng, vẫn đang là mẫu iPhone bán chạy hàng đầu.

Hãng chiếm vị trí thứ 3 của Apple là Xiaomi. Thời gian qua, hãng này tăng trưởng mạnh dòng sản phẩm Redmi khiến thị phần đạt trên 7%, lọt vào top 3 thị trường, dù khoảng cách vẫn còn khá xa với Samsung và Oppo (lần lượt 42,3% và 25,4%).

Realme, dù mới xuất hiện, đã vượt qua Nokia, Vivo, xếp thứ 5 tại Việt Nam. Trong khi đó, Huawei, từng có đà tăng trưởng khá tốt hồi đầu năm nay, đã giảm mạnh từ tháng 5 đến nay. Giờ Huawei còn chưa đến 3% thị phần.

Lưu Quý