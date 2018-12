Theo Cultofmac, Apple và Amazon đã bắt đầu thực hiện các động thái trả đũa đối với tạp chí Bloomberg Businessweek vì đăng bài viết nói rằng các máy chủ của hai công ty trên đã bị tấn công bởi chip gián điệp Trung Quốc.

Amazon đã ngừng các hợp đồng quảng cáo trong quý IV đối với Businessweek, làm ảnh hưởng tới doanh thu của báo. Còn Apple dùng lại "chiêu" từng áp dụng với Gizmodo, bằng cách cấm Bloomberg tham dự sự kiện "There’s More in the Making" diễn ra ngày 30/10 ở New York.

CEO của cả Apple và Amazon đều lên tiếng yêu cầu Bloomberg rút lại báo cáo về chip gián điệp Trung Quốc.

Bloomberg là tạp chí kinh doanh có trụ sở tại New York (Mỹ) tham dự gần như tất cả các chương trình của Apple và thường thực hiện các bài phỏng vấn độc quyền với hãng. Tuy nhiên nhiều khả năng, thời gian tới trang này sẽ phải theo dõi sự kiện gián tiếp qua các kênh truyền thông khác.

Sự vắng mặt của Bloomberg trong các sự kiện do Apple tổ chức sẽ kéo dài bao lâu cũng là câu hỏi được nhiều người trong giới công nghệ đặt ra. Trước đó, năm 2010, Apple rất tức giận khi Gizmodo làm rò rỉ hình ảnh về iPhone 4 bị bỏ quên ở quầy bar nên đã không mời blog công nghệ này dự sự kiện trong nhiều năm và việc cấm đoán mới chỉ chấm dứt gần đây.

Ngày 4/10, Bloomberg đăng báo cáo điều tra cho biết Trung Quốc đã dùng chip nhỏ bằng hạt gạo để xâm nhập 30 công ty Mỹ từ năm 2015. Trước khi xuất bản nội dung trên, báo này đã gửi thông tin đến Supermicro - nhà sản xuất bo mạch server được cho là bị cài chip gián điệp, cũng như Apple, Amazon - hai công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ có server dính phần cứng độc hại.

Cả CEO Apple Tim Cook và CEO Amazon Jeff Bezos đều yêu cầu Bloomberg rút lại bài báo về chip gián điệp Trung Quốc. Nhiều chuyên gia bảo mật, từ Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) và Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) cũng nói rằng không có bằng chứng đủ thuyết phục để ủng hộ tuyên bố của tạp chí này.

Bloomberg vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm của mình, nói đây là báo cáo đến từ hơn một năm nghiên cứu và nhiều nguồn đáng tin cậy.

Bảo Nam