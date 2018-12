Tuần này, báo Bloomberg đưa tin Apple đang lên kế hoạch thay thế các bộ vi xử lý của Intel trong máy tính Mac bằng những chip do họ tự sản xuất bắt đầu từ năm 2020. Hai công ty có cùng trụ sở ở California (Mỹ) đã có khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau khi Apple sử dụng CPU của Intel cho MacBook Pro và iMac kể từ năm 2006. Nhưng với những thay đổi mang tính xu hướng gần đây, sự chia rẽ giữa hai bên được xem là điều không thể tránh khỏi. Lý do là các cải tiến về chip của Intel đã có dấu hiệu đình trệ trong khi Apple luôn tăng tốc. Chip trên iPhone thậm chí còn vượt trội so với một số vi xử lý dòng Core của Intel trong nhiều máy tính xách tay.

Theo Verge, dưới đây là các yếu tố chứng minh "cuộc chia ly" này rõ ràng không thể tránh khỏi.

Sự trì trệ của Intel

Trong nhiều kỳ triển lãm công nghệ lớn vài năm qua, có một thứ quen thuộc là các thông báo mới của Intel về việc bộ vi xử lý của họ đã được cải tiến một cách "nhẹ nhàng" như thế nào. Dù là sự kiện IFA ở Đức, CES ở Mỹ, hay Computex ở Đài Loan, một phong cách giới thiệu rập khuôn luôn được hãng công nghệ này đưa ra: "Tương lai là công nghệ không dây, thời lượng pin ngày càng tốt hơn cho mọi người và người dùng sẽ nhận thấy sự khác biệt nếu họ mua một máy tính mới của Intel". Trong khi Apple lôi kéo người dùng nâng cấp lên một thiết bị mới với đầy đủ các thay đổi đáng kể từ phần cứng tới phần mềm, thì Intel chỉ cố gắng thuyết phục mọi người mua máy tính mới gần giống như sản phẩm cũ mà họ đang có.

Trong quá khứ, Intel có thể dựa vào sự thay đổi vi kiến ​​trúc (Microarchitecture) qua từng năm để duy trì động lực cải tiến sản phẩm của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã chấm dứt vào năm 2015. Nhìn vào bảng so sánh trên của AnandTech, có thể thấy Intel đang tiến gần tới giới hạn của những gì mà họ đạt được với những tấm silicon. Và rõ ràng công ty vẫn chưa tìm ra bước đi tiếp theo cho mình.

Quá trình gắn bó với chip 14nm đã kéo quá dài và dấu hỏi đánh dấu bên cạnh các chip 10nm cho thấy gần như Intel chưa có lộ trình cho tương lai. Hiện tại công ty khó có thể cạnh tranh được với bộ vi xử lý ARM đang ngày càng được thiết kế hiệu quả, đặc biệt trong vấn đề về hiệu suất năng lượng.

Tham vọng của Apple

Intel đã đứng một chỗ quá lâu.

Nếu có một từ chung để nói về tất cả mọi thứ mà Apple làm, đó chính là tích hợp. Nó thể hiện từ việc tích hợp các thành phần bo mạch đến toàn bộ hệ sinh thái trên các thiết bị khác nhau như iPhone, Mac, AirPods và HomePod. Điều đó cũng thể hiện qua việc công ty thống nhất các nhà cung cấp và phân phối dưới sự kiểm soát tập trung. Trước đó, Apple bắt đầu thiết kế chip iPhone của riêng mình bởi không còn muốn phụ thuộc vào Qualcomm. Một năm trước, họ sản xuất bộ vi xử lý đồ hoạ riêng để làm giảm sự phụ thuộc vào Imagination Technologies. Apple cũng tạo ra hệ thống nhận dạng khuôn mặt và gần đây có thông tin về việc họ bí mật phát triển màn hình MicroLED cho Apple Watch.

Từ góc độ người dùng, Apple giống như một công ty bị ám ảnh bởi việc tạo ra các sản phẩm được thiết kế thanh lịch, đơn giản nhưng tinh tế hiệu quả. Nhưng đằng sau đó là tham vọng kiểm soát mọi khía cạnh tới điểm nút cuối cùng của từng sản phẩm. Trong một thập niên qua, trái tim của MacBook hay máy tính Mac lại là chip của Intel. Mọi thiết kế của Apple phải xoay xung quanh nó. Công ty đã mắc kẹt trong một thời gian dài vì không thể vượt qua được rào cản đến từ công nghệ của Intel.

Giờ đây mọi thứ đã có thể đổi khác. Cách con người sử dụng máy tính đang thay đổi, khối lượng công việc trên một CPU đang thay đổi và dòng A-series của Apple đang được thiết kế tốt hơn để xử lý các cách thức tính toán mới. Thêm vào đó, iPhone đã cho thấy những ưu điểm của thiết kế phần cứng và phần mềm hài hòa, đòi hỏi dung lượng pin nhỏ hơn và sử dụng ít RAM hơn so với các đối thủ Android cùng phân khúc. Gần như không còn gì ngăn cản bước chân mạnh mẽ của Apple khi muốn tự đi trên con đường mới của riêng mình.

Laptop chạy hệ điều hành iOS

MacOS của Apple là một hệ điều hành đang chạy trên kiến ​​trúc x86 của Intel và nó giờ giống như một phần mềm kế thừa. Có nghĩa, Apple vẫn bán được nhiều MacBook và iMac nhưng sự phát triển của hệ điều hành đó gần như đã dừng lại. Ngày nay, macOS giống như đang ở chế độ bảo trì, chờ đợi một cơ hội để thay đổi một cách mạnh mẽ, để tạo ra một thứ thống nhất hơn bằng sự kết hợp giữa iOS và macOS.

Buộc phải có sự kết hợp với iOS, thậm chí với phần nội dung iOS được ưu tiên nhiều hơn bởi điện thoại di động đã khẳng định được nó chính là phương thức sử dụng phổ biến hiện nay và sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai. Vì vậy, nếu Apple thực sự muốn đưa hệ điều hành iOS lên máy tính xách tay và nếu hãng có bộ vi xử lý hiệu suất tương đương với các CPU tiêu chuẩn của Intel, tại sao lại không tự xây dựng tất cả? Bằng cách theo đuổi quá trình phát triển độc lập này, Apple sẽ vừa có thể tiến lên trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dùng hiện tại.

Xu hướng văn phòng di động

Mọi người ngày càng thích làm việc nhiều hơn trên các thiết bị di động.

Thói quen sử dụng máy tính của con người đang thay đổi. Không chỉ ở việc mọi người dùng thiết bị di động để giải trí thường xuyên hơn máy tính để bàn mà hiện nay, hầu hết công việc cũng đang được xử lý trên điện thoại. Bạn có thể là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chỉ với một chiếc điện thoại di động. Và cụm từ "gọi điện thoại" chắc chắn sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác trong một vài năm tới. Đó là lý do cho phép Apple có thể suy nghĩ về việc chạy hệ điều hành di động trên các máy tính cá nhân.

Trong lúc dòng tiền vẫn không ngừng chảy vào các ứng dụng cho nền tảng di động (cả iOS và Android), có một sự thật bất ngờ là các ứng dụng trên desktop vẫn chưa được điều chỉnh để thay đổi cho phù hợp. Cho dù Intel có thể vẫn giữ được vị trí thống trị của mình, với nhiều người dùng, một thứ như iOS mới là tất cả những gì họ muốn. Khi các phần mềm, ứng dụng này đạt tới điểm giới hạn, Apple sẽ muốn kết hợp nó với một phần cứng mạnh mẽ hơn để có thể tận dụng mọi lợi thế của mình.

Đây không còn là câu chuyện Apple đang muốn bỏ đi sự phụ thuộc vào các bộ vi xử lý của Intel. Google cũng đã và đang tuyển dụng các chuyên gia thiết kế chip tùy chỉnh cho riêng mình, trong khi Microsoft và Qualcomm cũng bắt đầu đưa hệ điều hành Windows lên cấu trúc ARM như một sự thay thế cho các máy tính xách tay Intel. Toàn bộ thế giới công nghệ đang tiến tới việc phát triển và thiết kế phần cứng riêng cho các ứng dụng di động và Intel, nếu không chịu thay đổi sẽ dần bị loại ra khỏi sân chơi đang rất rộng mở này.

Mai Anh