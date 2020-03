Apple bất ngờ giới thiệu bản nâng cấp MacBook Air Retina mới với hiệu năng gấp đôi thế hệ trước nhưng giá rẻ hơn 100 USD.

Giá khởi điểm của MacBook Air Retina mới là 999 USD, thấp hơn 100 USD so với 1.099 USD của MacBook Air Retina 2019.

MacBook Air 2020 nâng cấp mạnh về cấu hình nhưng giảm giá bán.

MacBook Air 2020 không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước. Máy vẫn dùng màn hình Retina kích thước 13,3 inch công nghệ TrueTone. Điểm nâng cấp đầu tiên là bàn phím Magic Keyboard với thiết kế dạng cắt kéo cùng hành trình phím 1 mm giống trên MacBook 16 inch, thay vì loại cánh bướm nhiều nhược điểm như trước đây.

Dòng laptop thế hệ mới của Apple được trang bị chip Intel Core i thế hệ thứ 10 mà hãng này cho biết sẽ cho hiệu năng cao gấp đôi so với thế hệ cũ. Apple cũng mang đến tuỳ chọn chip Core i7 thay vì chỉ có Core i3 và Core i5. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có chip Core i7 4 nhân tốc độ 1,2 GHz, RAM 16 GB. MacBook Air mới cũng được trang bị card đồ hoạ Iris Plus Graphics, giúp tăng khả năng xử lý đồ hoạ lên 80% so với thế hệ cũ.

Apple cũng tăng bộ nhớ trong phiên bản cơ bản từ 128 GB lên 256 GB, ngoài ra, người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ trong lên 2 TB.

Huy Đức