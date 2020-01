Apple sẽ không phải loại bỏ cáp Lightning hoặc cổng Lightning trên iPhone do quy định mới của Ủy ban châu Âu (EC) chỉ liên quan đến bộ sạc.

Theo The Verge, tuyên bố về việc các hãng sản xuất thiết bị điện tử phải quy về chuẩn sạc chung của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Efcovic ngày 13/1 đã bị hiểu lầm. Thực tế, ông Efcovic nhấn mạnh các quy định chỉ liên quan đến bộ sạc, không phải cáp hay cổng kết nối.

Apple có thể giữ cổng Lightning và cáp này cho iPhone đời mới, nhưng bộ sạc phải có USB Type C. Ảnh: Sohu.

Các nhà lập pháp châu Âu vận động ngành công nghiệp thống nhất tiêu chuẩn sạc trong cả thập kỷ qua. Năm 2020, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ mạnh tay hơn bằng cách ra luật quy định về phương thức sạc phổ biến duy nhất.

Apple thực tế đã tuân theo quy định của châu Âu từ 2019 khi trang bị bộ sạc với cổng USB Type C cho iPhone 11 Pro và Pro Max (nhưng vẫn giữ củ sạc cổng USB-A cho iPhone 11). Công ty điện tử Mỹ cũng hoàn toàn có thể sử dụng cáp sạc USB Type C to Lightning và giữ cổng kết nối hiện tại cho smartphone của mình thay vì phải "khai tử" chúng.

Apple hiện triển khai dần cổng USB Type C cho các dòng sản phẩm như iPad Pro 2018, MacBook đời mới nhất. Giới chuyên gia dự đoán, Apple cũng có thể sớm làm điều tương tự cho iPhone và các thiết bị số còn lại của hãng trong tương lai.

So với các chuẩn cũ như USB Type A và USB Type B, USB Type C có khả năng truyền tải dữ liệu hoặc năng lượng tốc độ cao, cũng như có tính tương thích tốt hơn. Bên cạnh đó, chuẩn cáp này còn hỗ trợ thay thế cho nhiều cổng kết nối khác như HDMI, USB, VGA, Mini DisplayPort, cổng sạc, qua đó giúp nhà sản xuất có thể tối ưu hóa thiết kế cho các thiết bị nhỏ gọn và mỏng nhẹ.

Việc thống nhất chuẩn sạc của EC là nỗ lực nhằm giảm rác thải điện tử. Tổ chức này ước tính, dây cáp lỗi thời góp thêm 51.000 tấn rác thải điện tử mỗi năm và gây tác động xấu đến môi trường. Năm 2009, có hơn 30 chuẩn sạc khác nhau trên thị trường, nhưng con số này hiện giảm xuống còn ba chuẩn trong năm nay.

