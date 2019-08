Với 35,3 triệu máy xuất xưởng, giảm 15% với cùng kỳ năm ngoái, Apple bị Oppo đẩy xuống vị trí thứ 4 thị trường smartphone toàn cầu, trong quý II/2019.

Theo số liệu của IHS Market, Apple là công ty duy nhất trong top 5 nhà cung cấp smartphone hàng đầu thế giới có mức tăng trưởng âm trong quý II/2019, với -15% so với cùng kỳ năm ngoái và -19% so với quý trước. Trong khi đó, Oppo, hãng điện thoại vừa soán ngôi Apple, tăng 13 và 43% tương ứng.

Top 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới.

Doanh số iPhone không như mong đợi được cho là có liên quan đến giá bán của sản phẩm này. Nhà phân tích Jusy Hong và Gerrit Schneemann của IHS Markit nhận định, số tiền bỏ ra cho mẫu iPhone đời mới hiện còn rất cao (trên 750 USD), trong khi các model hai đến ba tuổi cũng chưa thực sự có giá hấp dẫn. Hai chuyên gia này dự đoán, doanh số iPhone sẽ tiếp tục giảm trong những quý tới.

Trong khi đó, Samsung và Huawei tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình. Hãng điện tử Hàn Quốc xuất xưởng 75,1 triệu máy trong quý II/2019, tăng 6% so với cùng kỳ 2018. Huawei dù gặp rắc rối trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đạt mức tăng 8%, với 58,7 triệu máy được vận chuyển. Trong top 5 còn có Xiaomi đạt 31,9 triệu máy, không tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 16% so với quý I/2019.

Trong năm nay, Huawei tham vọng vượt Samsung và Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, bất chấp sản phẩm của họ bị cấm ở một số nước do lo ngại về an ninh. Mục tiêu này là không dễ khi Samsung ra hàng loạt điện thoại mới, trải hết các phân khúc, "đánh" cả vào lợi thế của các công ty Trung Quốc là giá bán. Trong khi đó, Apple cũng tiến hành giảm giá iPhone trong nỗ lực tăng doanh số và có thể tích hợp nhiều công nghệ cho dòng sản phẩm 2019.

Bảo Lâm (theo 9to5mac)