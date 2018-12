Trong chiến dịch mới với IS, Anonymous gửi thông điệp tới mọi người cần đứng lên chống lại nạn phân biệt đối xử. Đây là động thái mới nhất của nhóm hacker sau khi tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công ở Brussels khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 136 người bị thương.

Anonymous thề tấn công khủng bố IS sau vụ đánh bom ở Bỉ.

Với đoạn video mới được đăng trên YouTube, một thành viên Anonymous trong chiếc mặt nạ Guy Fawkes quen thuộc, đã lên án các vụ tấn công tàn bạo do mạng lưới khủng bố IS gây ra. Tuy nhiên, khác với hoạt động thường thấy là tấn công mạng vào cơ sở của IS, lần này, Anonymous lại kêu gọi lòng đoàn kết của mọi người trên thế giới.

"Bạn không cần phải hack chúng. Chỉ cần chúng ta đứng lên chống lại nạn phân biệt đối xử ở nước mình, điều đó sẽ gây thiệt hại cho IS nhiều hơn là tấn công vào các website. IS không thể tuyển dụng người Hồi giáo ở châu Âu nếu những người này được toàn thể cộng đồng chấp thuận. Vì vậy, chúng tôi muốn tất cả mọi người chung tay chống lại nạn phân biệt đối xử", đại diện Anonymous cho biết.

Anonymous lần đầu tuyên chiến với IS sau khi nhóm khủng bố gây ra vụ thảm sát tại Paris khiến 130 người thiệt mạng. Nhóm hacker liên tiếp tấn công vào tài khoản mạng xã hội của các thành viên liên quan và ủng hộ nhóm khủng bố này. Đối phó lại, IS dần chuyển hoạt động vào thế giới ngầm hay các mạng xã hội có tính năng mã hóa cao như Telegram.

Video Anonymous tuyên chiến với IS:

Anonymous thề tấn công khủng bố IS sau vụ đánh bom ở Bỉ

Đình Nam