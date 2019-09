Ảnh thực tế bộ đôi Huawei Mate 30, 30 Pro

Pin là điểm nhấn nữa của sản phẩm này. Bản Pro có pin 4.500 mAh, sử dụng Ai để quản lý pin. Theo CEO Richard Yu, Mate 30 Pro có thời gian sử dụng ấn tượng, nhất là trong mạng 5G và tần suất sử dụng nhiều. Ông đưa ra so sánh, cùng tần suất sử dụng nhiều như nhau, sử dụng 5G ở mức tối đa, Mate 30 Pro được 9,2 giờ sử dụng, bản Mate được 8,2 tiếng và Galaxy Note 10+ là 6 tiếng. Để đảm bảo pin hoạt động hiệu quả và không gây cháy nổ, trong bộ đôi Mate là hệ thống tản nhiệt tốt nhất của Huawei, luôn giúp cho nhiệt độ của sản phẩm thấp hơn đối thủ 3,6 độ C. Thử nghiệm trong một giờ gọi thoại 5G liên tục, nhiệt độ mặt trước của Mate 30 Pro là 35,5 độ, trong khi Galaxy Note10+ là 39,4 độ C; nhiệt độ mặt sau tương ứng là 36,2 độ C và 39,3 độ C. Đánh đổi cho pin và tản nhiệt hiệu quả là thân máy dày hơn đối thủ, tuy nhiên, thông số của sản phẩm chưa được công bố.