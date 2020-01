9 laptop tốt nhất tại CES 2020

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 là một cỗ máy chơi game mạnh mẽ nằm trong bộ khung chỉ dày 17,9 milimet và nặng khoảng 1,6 kilogam. Zephyrus G4 thừa hưởng nhiều công nghệ độc quyền của Asus như bản lề ErgoLift, thiết kế nâng đế máy khi mở nắp giúp tăng khả năng tản nhiệt. Tuy nhiên, điểm nổi bật so với hầu hết mẫu laptop chơi game hiện nay là màn hình AniMe Matrix gồm 1,215 bóng LED siêu nhỏ trên nắp máy, cho phép hiển thị văn bản hay ảnh động. Bên trong Zephyrus G14 là bộ vi xử lý đặc biệt do AMD phát triển. Bộ vi xử lý này được cho là sinh nhiệt ít hơn so với CPU thông thường, phù hợp với máy tính chơi game mỏng nhẹ, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng khi chơi game và thực hiện tác vụ đồ họa.

Màn hình của Zephyrus G14 có kích thước 14 inch, độ phân giải FHD và tần số refresh 60 Hz. Đối với những người yêu thích các tựa game FPS, Asus cũng cung cấp phiên bản với màn hình 120 Hz. Các thông số kỹ thuật quan trọng khác gồm card đồ họa Nvidia GeForce RTX 2060, bộ nhớ RAM lên tới 32 GB và bộ nhớ SSD lên đến 1 TB. Máy tích hợp hai cổng kết nối USB-C (một cổng USB-C hỗ trợ Display Port và USB Power Delivery), cổng USB-A và cổng HDMI 2.0.

Asus ROG Zephyrus dự kiến lên kệ vào nửa đầu năm 2020. Giá bán vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh: IGN.