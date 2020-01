8 tai nghe không dây chống ồn cao cấp

Airpods Pro (7,4 triệu đồng)



AirPods Pro có thiết kế cải tiến so với thế hệ cũ. Tai nghe dạng in ear cùng đệm silicon đem lại chất lượng âm thanh tốt, đồng thời tích hợp tính năng chống ồn chủ động. Ngoài ra, AirPods Pro còn có hệ thống ven điều áp chống ù tai. Sản phẩm sử dụng chip H1 do Apple thiết kế với 10 nhân xử lý âm thanh. Tính năng chống ồn chủ động với micro ở trong và ngoài tai để xử lý tín hiệu âm thanh ở bên ngoài. Model này có thêm chế độ Transparency cho phép người dùng nghe âm thanh bên ngoài trong khi đang nghe nhạc hay gọi điện. AirPods Pro có thời lượng pin 5 tiếng khi nghe nhạc. Nếu mở chế độ chống ồn chủ động, thời gian sử dụng giảm xuống còn 4,5 tiếng và 3,5 tiếng nếu sử dụng để gọi điện thoại. Hộp đựng AirPods Pro tích hợp pin, nâng tổng thời gian sử dụng lên 24 tiếng nếu dùng nghe nhạc và 18 tiếng gọi điện.