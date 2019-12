6 smartphone nổi bật dưới 10 triệu đồng

Xiaomi Mi 9T (7,99 triệu đồng)

Mi 9T là smartphone đầu tiên của Xiaomi tại Việt Nam có thiết kế màn hình tràn viền và camera pop up. Màn hình của máy kích thước 6,38 inch cùng viền siêu mỏng. So với các đối thủ, máy có mức cấu hình tốt dùng chip Snapdragon 730, RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB. Cụm camera sau với cách bố trí khá lạ khi camera chính nằm tách biệt so với hai ống kính còn lại, độ phân giải cảm biến này lên tới 48 megapixel. Ngoài ra, máy còn một camera góc siêu rộng độ phân giải 13 megapixel và một ống kính tele cho chụp chân dung với độ phân giải 8 megapixel. Máy có pin 4.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 18W.