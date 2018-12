HTC Desire 10 Pro

Phiên bản giá tốt của HTC 10 sẽ được bán ra tại Việt Nam vào đầu tháng 12 với giá dưới 7,99 triệu đồng.

Desire 10 Pro sử dụng màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD, chạy Android 6 với giao diện tương tự như HTC 10. HTC Desire 10 Pro có mặt lưng làm bằng nhựa polycarbonate với phong cách thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí Art Deco. Cảm biến vân tay của Desire 10 được đặt ở mặt lưng, dãy phím ở mặt trước là dạng cảm ứng thông thường.

Máy có cấu hình tốt với chip xử lý MediaTek Helio P10, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. HTC Desire 10 Pro có camera sau 20 megapixel hỗ trợ lấy nét laser còn camera trước 13 megapixel. Pin của HTC Desire 10 Pro có dung lượng 3.000 mAh. Máy hỗ trợ âm thanh chất lượng cao Hi-res Audio, bên cạnh BoomSound Audio.

Ảnh thực tế Desire 10 Pro

Vivo V5

Smartphone với camera trước có độ phân giải lớn nhất trên thị trường là V5 sẽ được bán ra ngay đầu tháng 12 với giá 5,99 triệu đồng.

V5 sử dụng màn hình 5,5 inch độ phân giải HD và được bảo vệ bằng cong 2,5D Gorilla Glass 4. Máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng và chạy Android 6 với giao diện Funtouch OS do Vivo phát triển. V5 được trang bị chip xử lý 8 nhân MediaTek MT6750, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Nút Home của máy được tích hợp cảm biến vân tay.

Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là camera trước với độ phân giải 20 megapixel sử dụng cảm biến IMX376 do Sony sản xuất đi kèm là đèn flash Moonlight và phần mềm chỉnh sửa ảnh Face Beauty 6.0. Camera sau có độ phân giải 13 megapixel. Pincủa máy có dung lượng 3.000 mAh. Sản phẩm còn được trang bị chip xử lý âm thanh Hi-Fi AK4376, cho phép nghe nhạc chất lượng cao 24 bit/192 kHz.

Mở hộp Vivo V5

Oppo F1s Limited Special Edition

Trong tháng này Oppo tung ra phiên bản giới hạn của F1s màu đen mờ và được tặng kèm một vòng đeo tay thông minh với giá bán không đổi.

F1s là bản thu gọn của F1 Plus nên có thiết kế tương tự đàn anh với vỏ bằng kim loại nguyên khối nhưng được thu gọn cấu hình. Sản phẩm vẫn dùng màn hình kích thước 5,5 inch, tuy nhiên, độ phân giải giảm xuống mức HD. Máy được trang bị chip xử lý MediaTek MT 6750 8 nhân tốc độ 1,5 GHz, RAM 3 GB thấp hơn 1 GB so với F1 Plus và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng tối đa 128 GB.

Điện thoại hỗ trợ 2 sim 2 sóng với kết nối 4G LTE, chạy hệ điều hành Android 5.1 với giao diện Color OS 3.0. Camera tương tự đàn anh F1 Plus, tập trung vào tính năng selfie, với camera trước 16 megapixel còn camera sau có độ phân giải 13 megapixel hỗ trợ lấy nét PDAF. Điểm đáng nói là pin có dung lượng 3.075 mAh lớn hơn so với 2.850 mAh trên F1 Plus.

Ảnh thực tế F1s bản đặc biệt

Huawei GR5 2017

Thế hệ tiếp theo của GR5 sẽ được bán ra trong tháng 12 với mức giá dưới 7 triệu đồng nhằm cạnh tranh với các model từ Oppo và Samsung là F1s, Galaxy J7 Prime.

Máy có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối và sử dụng màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD. Về phần cứng, GR5 2017 được trang bị chip xử lý 8 nhân Kirin 655 do Huawei sản xuất, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng và chạy Android 6. Cảm biến vân tay 3.0 có khả năng quét vân tay ngay cả khi tay bị ẩm, pin của máy có dung lượng 3.340 mAh. Điểm nổi bật của sản phẩm là hệ thống camera kép ở phía sau với một camera 2 megapixel và một camera 12 megapixel. Camera trước độ phân giải 8 megapixel.

Mobiistar Prime X1

Smartphone giá 3,69 triệu đồng có thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, sử dụng màn hình IPS 5,5 inch độ phân giải HD. Cấu hình của máy tốt so với mức giá khi được trang bị chip xử lý 4 nhân MediaTek MT6737, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Cảm biến vân tay là tính năng nổi bật so với các model cùng tầm giá. Máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng, chạy Android 6 và có pin dung lượng 3.000 mAh.

Camera trước của máy có độ phân giải 8 megapixel tích hợp chế độ selfie S20 độc quyền của Mobiistar. Camera sử dụng cảm biến ISOCELL với độ phân giải 13 megapixel.

Mobiistar Prime X Pro

Prime X Pro có màn hình thuộc hàng lớn nhất hiện nay, lên đến 6 inch, sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải Full HD và được bảo vệ bởi kính cường lực 2,5D Gorrila Glass 3. Máy sẽ được bán ra vào cuối tháng này với giá 6,99 triệu đồng.

Điểm nổi bật của sản phẩm là tính năng bảo mật mống mắt Iris Scaner giống trên Galaxy Note 7. Prime X Pro cũng là smartphone đầu tiên của Mobiistar được trang bị tính năng chống nước dù chỉ ở chuẩn thấp là IP54.

Phần cứng của máy tốt so với các model cùng tầm giá khi được trang bị chip xử lý 10 nhân của MediaTek là Helio X20, RAM 4GB và bộ nhớ trong 32 GB. Máy chạy Android 6 cùng giao diện Star Laucher. Camera trước và sau đều sử dụng cảm biến Isocell của Samsung, trong đó, camera trước có độ phân giải 8 megapixel còn camera sau là 16 megapixel. Phablet này có pin dung lượng lên đến 4.000 mAh và tính năng sạc nhanh.

Ảnh thực tế Prime X Pro

Huy Đức