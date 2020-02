6 smartphone Android rẻ nhất thị trường

Nokia C1 - 1,39 triệu đồng

Kiểu dáng và thiết kế của Nokia C1 gợi nhớ các mẫu Windows Phone thương hiệu Lumia trước kia. Máy được làm chủ yếu từ nhựa, có thể tháo rời pin nhưng thiết kế cứng cáp, gọn nhẹ. Lớp vỏ sơn đen mờ chống bám vân tay, dễ lau vết mồ hôi.

C1 sử dụng Android 9 nhưng là phiên bản Android Go Edition. Máy được cài đặt sẵn nhiều ứng dụng của Google nhưng là phiên bản rút gọn, ví dụ YouTube Go hay Gmail Go. Tốc độ xử lý của máy khá chậm bởi dùng chip 4 nhân tốc độ 1,3 GHz và RAM 1 GB.