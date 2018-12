5 xu hướng công nghệ smartphone nổi bật 2018

Cảm biến vân tay trong màn hình

Đã có tới 5 smartphone ở Việt Nam được trang bị công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình. Còn ở thị trường quốc tế, con số này nhiều hơn, đa số tới từ nhà sản xuất Trung Quốc như Oppo, Vivo, Xiaomi hay Huawei...

So với cảm biến quét khuôn mặt, xác thực bằng vân tay chính xác và an toàn hơn. Cảm biến vân tay đặt trong màn hình giúp cho viền màn hình điện thoại mỏng hơn, giảm kích thước tai thỏ phía trên do không cần đến cụm cảm biến quét khuôn mặt 3D phức tạp nữa. Samsung và Apple được cho là vẫn đang nghiên cứu để đưa cảm biến vân tay lên màn hình smartphone trong tương lai, sau khi đã bị các hãng Trung Quốc qua mặt.

5 smartphone có cảm biến vân tay trong màn hình ở Việt Nam